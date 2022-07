Signature Litigation Paris promeut deux avocates

Mathilde Gérot et Claire Massiera sont nommées counsels chez Signature Litigation. Les deux avocates "ont développé leurs expertises respectives avec succès et sont devenues des membres clefs de l’équipe", explique Thomas Rouhette, associé fondateur du bureau de la firme installée à Paris depuis janvier 2019. Le cabinet réunit 14 collaborateurs et counsels autour des 4 associés : Thomas Rouhette, Emmanuèle Lutfalla, Sylvie Gallage-Alwis et Flore Poloni.

Mathilde Gérot intervient en contentieux commercial et réglementaire, notamment en matière de protection des données. Elle conseille et représente des sociétés françaises et internationales dans les domaines de la grande distribution, des technologies, de la logistique et de l’automobile. Avant de rejoindre Signature Litigation en 2020, l’avocate a exercé chez August Debouzy, Hogan Lovells et Clifford Chance. Elle est titulaire d’un master de droit de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un LL.M de la Bond University en Australie.

De son côté, Claire Massiera a acquis un savoir-faire en matière de contentieux privé de la concurrence et de compliance, ainsi qu’en matière de litiges découlant du devoir de vigilance des entreprises. Sa pratique couvre également le contentieux commercial, corporate et bancaire, ainsi que les litiges dans le secteur de l’aviation. Elle intègre Signature Litigation dès la création du bureau de Paris et après une carrière chez Hogan Lovells aux côtés du Thomas Rouhette. Elle est diplômée en affaires européennes de l’Institut d’études politiques de Lille, en droit économique de l’Union européenne de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un LL.M du King’s college London.

Anaëlle Demolin