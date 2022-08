Sido Lyon 2022, le plus gros point de ralliement des professionnels de la tech en France

À la Cité Internationale de la Ville des Lumières, pas moins de 300 exposants répondront présents lors de l’événement organisé par le Sido, le plus grand showroom européen dédié à l’IoT, l’IA et la robotique en Europe. Émaillée de 60 conférences et 180 speakers, mais aussi de rencontres avec des incontournables du marché, cette huitième édition se déroulera sur deux jours. À l’appui, en qualité de sponsors, Microsoft, Orange, STMicroelectronics et Avnet Silica, mais également des terroirs, tels que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore celle des Pays de la Loire, portent l’événement.

Si cette année, le Sido accueille 40% de nouvelles enseignes, un quart du total des exposants présentera des solutions au profit du secteur de la santé. Un secteur qui, de fait, constituera un thème majeur de l’événement, avec un programme de conférences dédié. Sans oublier les sujets phares de l’innovation : approvisionnement, transition écologique, cybersécurité, management et numérique, pour ne citer que ceux-là.

Parmi les invités de marque du salon, on retient Nadia Maizi, co-auteure du dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), Julien Nicolas, directeur numérique du groupe SNCF, ainsi qu’Éléonore Blondeau, co-fondatrice et présidente du Collectif Startups industrielles France. Cette année, après être intervenus lors de conférences, les speakers auront la possibilité de prendre à nouveau la parole lors d’un passage sur le plateau radio installé au cœur du salon. Un relais qui permettra non seulement un retour en direct, mais également en replay, par le biais de podcasts sur les plateformes habituelles.

Enfin, en partenariat avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, le Brokerage Event fera son retour en présentiel. Sur inscription, une équipe de conseillers échangera avec les entreprises autour d’opportunités d’affaires à l’international. Les entreprises intéressées n’auront plus qu’à remplir le formulaire sur le site du Sido Lyon, de même pour les inscriptions déjà disponibles en ligne.

Toutefois, si les dates des 14 et 15 septembre ne s’alignaient pas sur vos agendas, tout n’est pas perdu. Le Sido sera au Palais des Congrès à Paris les 8 et 9 novembre 2022.