Siati 2021, l’innovation au service de la fabrique de la ville

Le Siati, rendez-vous des promoteurs, aménageurs, investisseurs, élus, utilisateurs, fonds d'infrastructures et autres acteurs de la fabrique de la ville a tenu toutes ses promesses, bâti sur ses habituels piliers : fédérer les dirigeants de la ville de demain, faire se rencontrer trois écosystèmes (immobilier, aménagement des territoires, smart & green city) pour confronter leurs visions stratégiques, partager leurs expertises et échanger dans un environnement propice, offrir une place prépondérante à l’innovation et constituer une véritable passerelle entre le public et le privé.

Un programme ambitieux

Organisé autour de trois parcours de conférences aux thématiques différenciantes et résolument innovantes, d’une cérémonie de remise des prix mettant en lumière les initiatives et réalisations d’acteurs publics et privés et de l’incontournable networking, rendu plus précieux encore cette année par des mois de restriction. La plénière d’ouverture a pu compter sur la présence de Marc Bertrand, directeur général d’Amundi immobilier, de Stephan de Faÿ, directeur général de Grand paris Aménagement et de Katayoune Panahi, directrice de l’immobilier de la SNCF, lorsque la double clôture s’est attachée à mettre en valeur les nouveaux usages avec le discours de Stéphane Bensimon, CEO de Wojo, et à travers l’intervention de Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine. Tout le long de la journée, des figures de l’immobilier d’entreprise et de la fabrique de la ville telles qu’Isabelle Scemama (global head d’Axa IM Alts et CEO d’Axa IM-Real Assets), Benoist Apparu (président du directoire d’In’li), Alexandre Chirier (président de la Foncière de Transformation immobilière du Groupe Action Logement), Jean-Claude Le Lan (fondateur d’Argan) ou Emmanuel François (cofondateur et président de la Smart Buildings Alliance), se sont succédé, évoquant leur analyse des mutations en cours et détaillant leurs perspectives pour les mois à venir.

Plénière d'ouverture avec Katayoune Panahi, Stephan de Faÿ et Marc bertrand

Accélérateur d’innovations

Du village PropTech occupé par Soneka et Myre, aux critères de sélection des trophées, en passant par les axes des différentes conférences, l’innovation aura été le maître mot d’un événement que même la météo a semblé célébrer. Plutôt que d’analyser les conséquences de la crise sanitaire, les intervenants et lauréats ont évoqué l’après, chacun fixant à son échelle les conditions d’un horizon dégagé pour l’univers de l’immobilier. Après une année marquée par la résilience de tout un secteur, l’audace semble être au centre des défis et des enjeux de l’industrie immobilière. Comme il en a souvent été question, la crise sanitaire a agi comme un catalyseur de tendances déjà à l’œuvre, aux acteurs de l’immobilier d’en faire un accélérateur des innovations.

AC