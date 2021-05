Shift Technology entre dans le club des licornes françaises

L’assurtech française est en pleine effervescence. Seulement deux semaines après Alan, et sa levée de fonds de 185 millions d’euros, c’est au tour de Shift Technology de rejoindre le cercle fermé des licornes tricolores grâce à une levée de 220 millions de dollars. Le secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, s’en réjouit : "Je tiens à féliciter les équipes de Shift, dont le succès d’aujourd’hui est la preuve que la France peut donner naissance et faire grandir des pépites à l’avenir international. Grâce à cette très belle levée réalisée malgré la crise, Shift devient la 13e licorne de la French Tech !" Advent International, Avenir Growth et Bpifrance ont participé à ce tour de table qui propulse la société parmi les start-up dont la valorisation dépasse le milliard de dollars.

Grandes ambitions

Cette opération d'envergure devrait permettre à Shift Technology de passer à la vitesse supérieure pour créer d’ici deux ans, en France, le plus important pôle mondial de data science consacré aux assurances. Pour ce faire, l’entreprise prévoit de recruter trois cents data scientists issus de tous horizons. Son PDG et co-fondateur, Jeremy Jawish, précise : "Le champ des possibles en matière d’optimisation des décisions basées sur l’IA pour le secteur de l’assurance est infini et nous n’en sommes qu’aux prémisses". Le logiciel SaaS phare de la société permet notamment de traquer les fraudes à la souscription et la criminalité financière. Selon l'Alfa (Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance), la fraude représentait 432 millions d’euros en IARD [incendies, accidents et risques divers, Ndlr] en 2018. Seuls 300 millions d'euros étaient effectivement détectés et récupérés par les assureurs. Depuis sa création en 2013, Shift Technology s’est taillé une solide réputation dans ce domaine devenu très chronophage pour les assureurs. La société, qui compte aujourd’hui plus de cent clients répartis sur vingt-cinq pays, conserve le même leitmotiv : permettre à ses clients de se recentrer sur leur coeur de métier, la relation avec les assurés.

