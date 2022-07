Shearman & Sterling promeut deux avocats à Paris

Shearman & Sterling fait le choix de renforcer ses pratiques clés, avec neuf nominations aux États-Unis, en Europe et en Asie. À Paris, deux avocats sont promus counsels. Aymeric Robine exerce au sein de l’équipe M&A depuis février. Spécialiste des sujets de private equity, notamment en matière de management packages, il conseille fonds d’investissement, entreprises cotées ou non et dirigeants. Titulaire d’un master 2 de droit des affaires et fiscalité obtenu à Lyon 3, il a prêté serment en 2013 et s’est formé chez Arendt & Medernach au Luxembourg puis, pendant sept ans, chez DLA Piper.

Pierre Tardivo, lui aussi arrivé au sein du cabinet il y a quelques mois, fait partie de la pratique finance group. Il représente des institutions financières et intervient aussi bien dans les financements d’acquisitions que dans les opérations de LBO. Après un master 2 en ingénierie des sociétés et un LL.M obtenu à la Connecticut School of Law, il a rejoint Clifford Chance comme juriste puis, en 2013, DLA Piper. Ces nominations confirment la stratégie du bureau de Paris de renforcer un savoir-faire "haute couture" en corporate et private equity. Pour y arriver, la firme avait recruté une solide équipe chez DLA Piper en début d’année.

Olivia Fuentes