Shearman & Sterling accueille quatre nouveaux associés

Souhaitant renforcer ses compétences sur le marché parisien, Shearman & Sterling attire une équipe d’avocats spécialistes des fusions-acquisitions et du private equity. Xavier Norlain, Jeremy Scemama, Maud Manon et Matthieu Lampel deviennent ainsi associés au sein de la firme. L’arrivée de ce quatuor fait monter à 23 le nombre de nouveaux associés accueillis par l’enseigne cette année. En provenance de chez DLA Piper, les quatre avocats interviennent sur les opérations de private equity sur le segment du mid-cap et de l’upper-mid cap, de public et private M&A ainsi que pour les financements à effet de levier, y compris en matière de prêts directs et de restructurations. À ce titre, ils conseillent une clientèle de fonds d’investissement, de fonds de dettes, de banques, de groupes industriels, de sponsors et de prêteurs.

Quatre avocats aux parcours analogues

Diplômé de HEC Paris, Xavier Norlain est également titulaire d’un DESS en fiscalité internationale de l’université Paris Sud et d’un DEA de philosophie du droit de l’université Panthéon Assas. Avant de devenir avocat, Xavier a d’abord travaillé à Paris et à Washington DC en tant que market analyst pour Aerospatiale, une entreprise du groupe Airbus, puis comme consultant chez KPMG. Une fois inscrit au barreau parisien, il a exercé pour Frieh Associés, devenu par la suite Frieh Bouhenic, puis chez DLA Piper où il était associé et codirigeant du bureau français du cabinet. Jeremy Scemama a lui commencé chez Frieh Associés puis Frieh Bouhenic avant de rejoindre DLA Piper en tant qu’associé en 2012. Titulaire d’un master en droit du commerce international de l’université Panthéon Assas, il est membre du barreau de Paris depuis 2000.

Maud Manon est diplômée de HEC Paris ainsi que d’une maîtrise en droit des affaires par l’université Paris Sud. Avocate au barreau de Paris depuis 1999, elle a commencé sa carrière chez White & Case puis a exercé pour Ashurst, Linklaters et Latham & Watkins. En 2009 elle rejoint Frieh Bouhenic en qualité d’associée puis DLA Piper trois ans plus tard. Matthieu Lampel a exercé chez Linklaters, Frieh Associés puis Frieh Bouhenic avant d’intégrer DLA Piper en 2012. Diplômé également de HEC Paris, il est titulaire d’un master 2 en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Sorbonne.

