SGVP Avocats : nouveau cabinet dédié à l’immobilier et au droit de la construction

Cabinet indépendant dédié à l'immobilier et au droit de la construction, tant en conseil qu'en contentieux, SGVP Avocats dispose de la complémentarité de ses deux associés pour conseiller et défendre une clientèle composée principalement de professionnels de l’immobilier, maîtres d’ouvrage institutionnels, bailleurs, et entreprises de construction. Le cabinet fait aussi profession de traiter les dossiers en contentieux commercial et en droit des transports, accompagnant à ce titre des sociétés françaises et étrangères.

Sandrina Gaspar et Victor Pothet déclarent : "SGVP avocats, c'est la réunion de nos expériences passées dans des cabinets spécialisés en immobilier, associée à une offre d'accompagnement de nos clients réactive et sur mesure, au plus proche de leurs besoins."

Parcours complémentaires

Diplômée de l’Université Panthéon Assas Paris II, ainsi que de la Faculté de droit de Nancy II (DESS Contentieux), Sandrina Gaspar a également suivi une formation à la médiation inter-entreprises par l’intermédiaire du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Paris. Avec près de quinze ans d'expérience, elle intervient principalement sur des problématiques liées aux baux commerciaux, à la gestion immobilière, à la garantie financière des professionnels de l’immobilier et au droit de la copropriété.

Diplômé de l’Université Paris-Sud XI d’un Master 2 en Droit de la Construction et de l'Urbanisme, Victor Pothet intervient quant à lui principalement en droit de la construction, aussi bien en conseil au stade de l’élaboration et du suivi du projet immobilier, qu’en contentieux.

AC