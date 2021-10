Servier ouvrira un incubateur à Saclay en 2023

De plus en plus dynamique, le plateau de Paris-Saclay, Silicon Valley à la française, s’apprête à accueillir à la fois le nouvel institut de R&D de Servier mais également son incubateur de start-up, à l’horizon 2023. Celui-ci a été conçu pour créer et potentialiser des synergies nourries par le dynamisme de jeunes pousses prometteuses du secteur des sciences de la vie et l’expertise pharmaceutique de Servier.

"Chez Servier, nous défendons l’idée d’une R&D ouverte et collaborative"

"L’incubateur de startup du futur Institut de R&D Servier sera un formidable lieu d’innovation et un accélérateur de partage des connaissances", a commenté Christophe Thurieau, directeur exécutif de la recherche du groupe Servier, ajoutant que "chez Servier, nous défendons l’idée d’une R&D ouverte et collaborative, fondée sur des réseaux sans barrière. Elle nous parait essentielle pour répondre encore plus efficacement et plus rapidement aux besoins non satisfaits des patients."

1 850 m2 pour une vingtaine d’entreprises et plus de 100 chercheurs

Au-delà des locaux, l’ambition du laboratoire français et de son partenaire américain, est d’offrir une palette de services et d’accompagnements pour permettre aux biotech qui s’y installeront de se concentrer sur le développement de leurs projets. D’une superficie de 1 850 m2, le bâtiment construit par Servier pourra accueillir une vingtaine d’entreprises et plus d’une centaine de chercheurs en moyenne pendant deux ans. Doté de laboratoires privés, partagés et entièrement équipés (1,5 million d’euros y ont été investis), le lieu proposera également des salles de conférences, un café central et des bureaux. Les résidents auront également accès au soutien et aux installations centrales de Servier et bénéficieront d’un approvisionnement en ligne et d’une gestion intégrée des risques biologiques et des déchets chimiques.

En partenariat avec des sponsors du monde entier

Les partenaires auront également l’opportunité d’être mis en relation avec des entrepreneurs du monde entier et des sponsors d’entreprises de nombreux secteurs d’activité par l’intermédiaire du réseau américain du groupe BioLabs.

L’admission à l’incubateur se fera dès l’été 2022 par le biais d’un processus de candidature et de sélection géré par BioLabs. Afin de promouvoir et faciliter les interactions avant l’ouverture du site, Servier et BioLabs lancent des cycles réguliers de webinaires, de Masterclass et de programmes de mentorat.

Le premier atelier de mentorat Masterclass destiné aux heureux élus aura lieu en novembre 2021 à Boston. "Associer ce lieu unique à des start-up dans le domaine des sciences de la vie pour se développer et apprendre de professionnels expérimentés, grâce à l’écosystème de Paris-Saclay, constitue une opportunité unique pour soutenir l’innovation thérapeutique et technologique et améliorer la vie des patients", a tenu à souligner Olivier Nosjean, responsable de l’innovation ouverte et des affaires scientifiques mondiales chez Servier, à l’occasion de l’annonce de ce nouveau projet d’envergure.

Anne-Sophie David