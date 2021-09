Services financiers : Osborne Clarke accueille Karima Lachgar

La transformation numérique des entreprises étant au cœur de l’activité d’Osborne Clarke, la firme accueille une experte de l’innovation appliquée au secteur des services financiers : Karima Lachgar. La nouvelle associée affiche un parcours atypique : diplômée des universités de droit de Paris Ouest-Nanterre-La Défense et de La Sorbonne, elle l’est aussi d’un Master of Arts de la London South Bank University et de l’École des Mines ParisTech. Elle a débuté en tant que conseil en services financiers, en régulation et en affaires publiques au sein du cabinet de consultants Euralia à Bruxelles. Elle a ensuite rejoint l’Association française des sociétés financières (ASF) avant de prendre la direction de l’Afti, l’Association française des professionnels des titres, qui rassemble des établissements bancaires et financiers concernés par les activités sur les instruments financiers. Après neuf ans à la tête de cette association et devenue avocate en 2016, elle entre chez CMS Francis Lefebvre Avocats la même année. Elle y est promue counsel deux ans plus tard pour prendre la tête du pôle market intelligence & regulatory watch. Elle fonde ensuite son propre cabinet d’avocats en 2020, ce qui lui permet de commencer une collaboration avec celle qui deviendra sa prochaine maison : Osborne Clarke.

Au sein de l’équipe parisienne de l’enseigne britannique, Karima Lachgar conseillera ses clients (établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements de paiement, prestataires de services sur actifs numériques et plateformes de tokenization) et ceux du cabinet sur l’ensemble des questions relatives à la réglementation bancaire et financière, aux services de paiement, aux cryptoactifs et à la blockchain. Pour Catherine Olive, comanaging partner d’Osborne Clarke à Paris : "Notre cabinet se démarque en France, comme partout dans le monde, par sa très forte présence auprès d’acteurs majeurs du numérique. Le savoir-faire et l’expérience de Karima consolident la palette des compétences proposées à nos clients et viennent ainsi sceller notre volonté de proposer des services sur mesure et transverses." La nouvelle associée travaillera en collaboration avec les équipes IP/IT et corporate/M&A du cabinet.

Pascale D'Amore