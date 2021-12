Série de cooptations chez Quinn Emanuel

Lors de sa réunion annuelle qui s’est tenue à Miami le 11 décembre dernier, Quinn Emanuel a élu les 18 avocats qui rejoindront l’association du cabinet à partir du 1er janvier 2022. Ces promotions interviennent pour la plupart aux États-Unis, à New York, Los Angeles, Washington D.C., Seattle, Boston et Chicago, où 12 associés ont été nommés au total. Les six autres cooptés sont installés en Europe, à Londres, Bruxelles, Zurich et à Paris.

Seul Français concerné par cette vague de promotions, Alexander Leventhal qui accédera donc bientôt au rang d’associé. Jusqu’alors of counsel au sein du bureau parisien de Quinn Emanuel, l’avocat est un spécialiste de l’arbitrage international commercial et d’investissement. Il intervient en amont et en aval des litiges, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, des télécommunications ou encore du divertissement et possède un savoir-faire particulier sur les questions énergétiques internationales. Membre du barreau de Paris depuis 2013, l’avocat a commencé sa carrière chez Jones Day avant de rejoindre Quinn Emanuel en 2015. Diplômé d’un DESS en droit et globalisation économique par l’université Panthéon Sorbonne et d’un master 2 de Sciences Po Paris, Alexander Leventhal est également titulaire d’un juris doctor degree de l’université de Pennsylvanie.

Léna Fernandes