Sequoia Capital rajoute 500 millions de dollars dans les cryptos

Ce fonds dédié permettra à Sequoia Capital d’étendre son influence sur les réseaux de cryptomonnaie. En effet, en 2021, un cinquième des investissements de Sequoia aux États-Unis et en Europe est allé au secteur des actifs numériques. Ce développement d’activité montre l’intérêt que portent les grands investisseurs Tech à ce marché et à ses rendements financiers potentiellement explosifs, traditionnellement réservés aux passionnés et autres fonds spécialisés. "Le domaine de la cryptomonnaie où nous avons le plus de possibilités d’amélioration est vraiment dans celui des actifs liquides", a déclaré Shaun Maguire, partenaire chez Sequoia, au Financial Times.

Contrairement aux start-ups conventionnelles, la plupart des projets de cryptomonnaie ne disposent pas de conseil d’administration. À la place, les entreprises distribuent des jetons permettant aux détenteurs de pouvoir appliquer un droit de vote sur les décisions importantes. Par le passé, Sequoia a profité de cette opportunité pour acheter des actions et jetons dans des projets de cryptomonnaie grâce à ses fonds de capital-risque traditionnels. On retrouve comme investissements symboliques la start-up de médias sociaux DeSo et le réseau de Stockage de données Filecoin.

Clément Redon