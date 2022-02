SeqOne Genomics, medtech française lève 20 millions d’euros pour accélérer le déploiement de sa plateforme de médecine génomique

SeqOne Genomics est un acteur encore rare dans l’écosystème des entreprises françaises. Créée en 2017, la medtech propose des solutions d’analyses de données génomiques ultraperformantes pour la médecine personnalisée notamment dans les domaines du cancer, des maladies rares et héréditaires ainsi que pour les sociétés pharmaceutiques qui développent de nouvelles thérapies. Avec ses 42 collaborateurs, la société se positionne en tant que leader européen de la médecine génomique et envisage de doubler ses effectifs d’ici fin 2022 pour mener à bien son plan de développement.

Des ambitions internationales affirmées

Avec ce nouveau financement de 20 millions d’euros, SeqOne Genomics souhaite accélérer son déploiement à l’international notamment en Europe et aux États-Unis ainsi que soutenir le lancement commercial de ses nouveaux outils collaboratifs d’analyse génomique. La société montpelliéraine offrira ainsi une meilleure prise en charge clinique des patients souffrant de cancers ou de maladies rares et héréditaires. Nicolas Philippe, Ph. D., co-fondateur et directeur général de SeqOne Genomics s’est félicité de cette levée auprès d’investisseurs ‘’de premier plan qui apportent leur solide expérience de la deep tech, de la santé et des biothérapies, avec pour ambition commune de faire rapidement de SeqOne un leader mondial de la médecine génomique personnalisée’’.

SeqOne Genomics ambitionne par ailleurs de poursuivre le développement de data lakes afin de tirer parti des big data pour l’analyse génomique et ainsi répondre aux besoins croissants des laboratoires qui délivrent des analyses génétiques, ainsi que des sociétés biopharmaceutiques développant de nouvelles thérapies. Selon son directeur général, cette levée permet à la société de disposer ‘’des ressources clés pour étoffer et commercialiser [leur] offre de solutions’’ et conforte ‘’leur ambition que chaque patient puisse bénéficier de la médecine génomique personnalisée, à des coûts abordables’’

Georges Milolo