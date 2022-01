Septeo cible les huissiers de justice

Acteur de la numérisation des métiers du droit et de l’immobilier en France, Septeo poursuit sa stratégie de croissance externe. Après avoir racheté la start-up Softlaw puis la licorne Kinaxia, le groupe s’offre SoftOuest et étend ainsi son offre aux huissiers de justice.

Présent depuis plus de quarante ans sur son marché, SoftOuest équipe aujourd’hui près de 30 % des études d’huissiers de justice en France. L’entreprise a développé un logiciel, agréé par la Chambre nationale, proposant de nombreux modules de dématérialisation de services tels que l’immatriculation des véhicules, le fichier national des comptes bancaires ou la saisie à tiers. Des outils d’efficacité en recouvrement sont également compris dans leur offre. Avec cette nouvelle acquisition, Septeo entend "consolider [son] offre et créer des synergies technologiques entre [ses] différentes marques auprès des professionnels du droit", explique Hugues Galambrun, le PDG du groupe. Les équipes de Softouest, basées à Nantes et dans la région lyonnaise, rejoignent donc celles de Septeo qui réunissent désormais près de 2200 salariés.

Léna Fernandes