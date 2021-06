Secib arrive au Luxembourg

Secib, leader français de solutions logicielles pour avocats, s’associe au Luxembourg à Rcarré et Rcube Professional Services, deux sociétés de la PSF Company spécialisées dans les services informatiques, afin d’étendre son offre dans le pays.

Outre la gestion numérique du cabinet, ce partenariat permettra à la legaltech de déployer son offre de services. "Des développements spécifiques aux logiciels Secib ont été apportés pour répondre aux besoins particuliers des avocats luxembourgeois", indique le communiqué annonçant le lancement de Secib dans le Grand-Duché. Concrètement, ces avancées concernent la génération et l’exploitation de QR codes sur les factures émises par les cabinets d’avocats, la liaison entre l’agenda des jours d’audience et les juridictions concernées, mais également la synchronisation entre Secib et Bob Software pour ce qui concerne la comptabilité du cabinet.

Créé par en 1989, Secib est membre de Septeo, qui regroupe 16 sociétés et déploie son savoir-faire en France et dans le monde. Le groupe, comptabilisant 10 000 clients et plus 120 000 utilisateurs, offre différents pôles d’activité aux notaires (GenApi, GenApi Belgium), aux avocats (Secib, Gestisoft), aux juristes d’entreprises (Legal Suite), à la legaltech (Ecostaff, Azko, Dictaplus, Softlaw, Eficio), aux professionnels de l’immobilier (SPI, LGI, NCIS), notamment, pour un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros réalisé sur l’année 2020.

En 2016, Secib s’installait en Belgique. Avec son logiciel de gestion, la legaltech poursuit l’objectif d’améliorer la performance des cabinets en leur proposant des solutions technologiques libératrices des contraintes quotidiennes. Hugues Galambrun, président-directeur général de Secib depuis 2007 est également le CEO et fondateur de Septeo.

Marine Calvo