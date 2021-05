Un nouveau directeur chez Seban & Associés

Avocat chez Seban & Associés depuis 2012, Samuel Couvreur assiste les acteurs publics en conseil comme en contentieux. Il intervient dans le cadre de commandes publiques et des aides d’État et lors de problématiques de domanialité publique et de responsabilité administrative. Expert des services publics, il se spécialise dans ceux qualifiés d’"environnementaux" (relatifs au traitement des déchets, à l’eau et son assainissement, aux réseaux de chaleur et aux transports). Au sein de l’équipe pilotée par Guillaume Gauch, il prend la direction du secteur gestion des services publics, ce qui lui permettra également de gérer le développement des activités touchant aux services publics culturels. Titulaire d’un master 2 de droit public des affaires, d’un diplôme universitaire en intégration européenne et d’un diplôme de juriste en droit public des affaires de l’université Lyon III, Samuel Couvreur tient une chronique mensuelle dans la revue Courrier Cab qui s’adresse aux collaborateurs de cabinet des élus.

Le cabinet Seban & Associés propose son savoir-faire en droit public, privé et pénal à l’ensemble des acteurs, publics et privés exerçant des activités d’intérêt général. Implanté à Paris et dans 10 grandes villes de France, il réunit aujourd’hui 90 avocats dont 15 associés.

Léna Fernandes