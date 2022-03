Seban & Associés nomme quatre nouvelles directrices

Seban & Associés poursuit son développement. Pour “mieux servir les clients dans un univers juridique de plus en plus complexe et exigeant”, Didier Seban, président et fondateur du cabinet, annonce la nomination de quatre directrices, toutes portées par des promotions internes.

Marianne Hauton prend la tête des secteurs contrats publics et énergie. Elle interviendra auprès des clients pour la gestion de leurs réseaux énergétiques, la passation et la négociation de contrats – soumis, ou non, au droit de la commande publique –, et leurs questions réglementaires. L’avocate les accompagne aussi dans leurs dossiers contentieux et devant l’autorité de régulation. Inscrite au barreau de Paris depuis dix ans, Marianne Hauton a rejoint Seban & Associés en 2016 après un passage chez Symchowicz Weissberg & Associés. Elle a étudié le contentieux public à Paris 1 et le droit public approfondi à Paris 2. Elle est également diplômée de l’Institut de droit public des affaires.

Émilie Bacqueyrisses supervisera les secteurs baux d’habitation et professionnels et droit privé des successions. Elle accompagne ses clients en conseil, précontentieux et contentieux, sur leurs problématiques de rédaction et d’audit de baux d’habitation et professionnels, de charges locatives, de résiliation de baux, et sur des sujets de droit des successions. Elle est diplômée de l’université de Bordeaux 4 en droit privé. Avocate depuis 2014, elle a rejoint le cabinet en 2015.

Chargée du secteur droit des données, qu’elle a créé avec l’associé Aloïs Ramel, et du bureau Bourgogne-Franche-Comté, Élise Humbert permettra au cabinet de répondre aux besoins de ses clients, sur tout le territoire, en droit de la protection des données personnelles. Elle a rejoint Seban & Associés en 2014, immédiatement après sa prestation de serment. Depuis 2019, elle anime le bureau bisontin du cabinet. Elle est passée par le master 2 contentieux public de Paris 1, et a obtenu une certification de la spécialisation DPO du Cnam.

Les secteurs contrats publics et droits portuaires seront gérés par Astrid Boullault que ses clients sollicitent pour l’identification et la passation de contrats publics en matière de partenariats publics-privés et en droit des propriétés publiques. Des sujets que l’avocate traite particulièrement dans le domaine portuaire, maritime et/ou fluvial. Avocate depuis 2014, elle s’est formée en droit public de l’économie à Paris 2.

Olivia Fuentes