Seban & Associés coopte une nouvelle associée

Marion Terraux est arrivée chez Seban & Associés comme collaboratrice en 2015. L’année suivante, elle prenait la tête du pôle contrats publics - droit des communications électroniques. Aujourd’hui, elle est nommée associée. Son savoir-faire permettra au cabinet de renforcer l’accompagnement qu’il offre à ses clients, notamment les régions, dans la passation de contrats sur les Trains Express Régionaux. Avec cette nomination, l’enseigne veut se donner les moyens d’accompagner sa clientèle sur tous les sujets d’action publique. En mars, elle annonçait la nomination de quatre nouvelles directrices pour les secteurs de l’énergie, des baux d’habitation et des professionnels, du droit des données et du droit portuaire.

Marion Terraux est habituée des secteurs régulés et des enjeux juridiques, économiques et politiques des personnes publiques. Avocate depuis dix-sept ans, elle s’est formée en master 2 de droit public économique à La Sorbonne. Elle est passée par les cabinets Frêche et Associés puis Barraquand Lapisardi, toujours en droit public.

Olivia Fuentes