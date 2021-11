Seban & Associés crée Seban Armorique

Le cabinet de droit public Seban & Associés ouvre sa dixième antenne régionale à Rennes et s’associe à Camille Tréheux et Thomas Manhès pour créer Seban Armorique. Ce nouveau bureau implanté dans l’ouest de la France permet au cabinet d’accroître sa présence locale. Grâce aux compétences des deux associés sur place, Seban & Associés consolide son offre à destination de l’ensemble des acteurs publics et parapublics présents sur le territoire armoricain en matière de droit public mais également dans toutes les matières du droit privé et pénal utiles à leur activité.

Avocate depuis 2012, Camille Tréheux est titulaire d’un master 2 recherche concurrence et régulation des marchés et d’un master 2 management public territorial. Elle est également chargée d’enseignement en droit de l’urbanisme à l’université de Rennes depuis 2019. Pour Seban Armorique, elle mettra à profit ses compétences en conseil et en contentieux en droit de l’urbanisme, en droit de l’aménagement ainsi qu’en droit de l’action foncière.

Également avocat depuis 2012, Thomas Manhès est quant à lui titulaire d’un master 2 droit public des affaires et chargé d’enseignement en droit public. Ancien associé de la SCP Fessler Jorquera & Associés à Grenoble, il interviendra au sein de Seban Armorique en conseil et en contentieux de l’urbanisme, des contrats publics, de la domanialité ainsi qu’en valorisation des propriétés publiques.



Marine Calvo