Scotto Partners promeut une counsel

Exerçant chez Scotto Partners depuis juillet 2018, Charlotte Hazan est nommée counsel au sein de l’équipe dédiée au private equity. Elle possède une expérience en tant que conseil de fonds d’investissement qu’elle a acquise tout au long de son parcours. Inscrite au barreau de Paris depuis 2013, elle commence sa carrière chez Reed Smith où elle exerce pendant quatre ans avant de suivre le groupe d’avocats qui quittent la firme et fondent Volt Associés en 2016. En 2017, Charlotte Hazan intègre Franklin avant de rejoindre Scotto Partners un an plus tard. Elle est titulaire d’un master 1 en droit des affaires et du diplôme de l’Institut de droit des affaires de l’université Paris II Assas.

Fondé en 1996 par Lionel Scotto le Massese, le cabinet Scotto Partners est spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs, des managers, des groupes coté ou non, et des investisseurs familiaux en France et à l’international. Il propose des compétences en corporate, fiscalité et droit social dans le but d’offrir un véritable one-stop-shop à sa clientèle. Son bureau localisé à Paris réunit aujourd’hui 23 professionnels, dont 5 avocats associés et 12 collaborateurs.

Léna Fernandes