Scandale des Ehpad : Philippe Charrier remplace Yves Le Masne à la tête d'Orpea

En marge de la sortie du livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor Castanet, décrivant les conditions de traitement des résidents d'Orpea, le conseil d’administration du Groupe, réuni le 30 janvier 2022, a décidé de mettre fin aux fonctions de directeur général d'Yves Le Masne.

Passation tourmentée

Le Conseil a nommé Philippe Charrier président directeur-général de la société avec effet immédiat. Il aura pour mission de garantir, sous le contrôle du Conseil, que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l’entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations avancées, en s’appuyant en particulier sur les missions d’évaluation confiées par le conseil d’administration à deux cabinets indépendants en cours de désignation. Le Conseil d’administration s’est associé au nouveau Président-directeur général pour renouveler sa confiance et son soutien aux 70 000 collaborateurs du Groupe Orpea qui assurent avec un immense dévouement une tâche très difficile mais essentielle, et pour rappeler aux résidents et aux familles l’engagement sans faille du Groupe à leur service. Une passation aux allures de mea culpa.

Déjà un pied chez Orpea

Diplômé d’HEC, directeur général des Laboratoires Mayoly Spindler depuis 2019, Philippe Charrier a notamment été directeur général d’Oenobiol, directeur général de Labco SA, directeur général de Ponroy-Havea, PDG de Procter & Gamble France. Il est président fondateur de Clubhouse France, association consacrée à l’insertion des personnes vivant avec un trouble psychique. Il était, en outre et depuis mars 2017, président non exécutif du conseil d’administration du Groupe Orpea.

AC