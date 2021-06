Scalefast nomme son directeur juridique

Spécialiste des questions de propriété intellectuelle et jusqu’alors associé au sein du cabinet d’avocats Dentons, David Masson prend les rênes de la direction juridique de Scalefast en devenant chief legal officer. Il interviendra notamment au sein de l’équipe dirigeante (C-suite executives) du groupe, animée par son CEO, Nicolas Stehlé.

Diplômé de l’université de Montpellier et docteur en droit, David Masson commence sa carrière au sein du cabinet Rambaud Martel, où il est nommé associé en propriété intellectuelle en 2004. Il rejoint en 2006 le cabinet Salans en tant qu’associé également, où il se voit confier en 2009 la responsabilité de l’ensemble de l’activité propriété intellectuelle en Europe, puis en France en 2015. La fusion de Salans avec Dentons donne alors une pleine dimension internationale à sa carrière alors que son parcours l’amène à intervenir dans le cadre de contentieux majeurs de brevets, à représenter de grandes marques et à conseiller des clients dans les domaines du numérique et plus largement des nouvelles technologies. David Masson accompagnait déjà Scalefast, client de Dentons, en tant qu’avocat, depuis sa création. Son profil international et ses connaissances des enjeux de propriété intellectuelle lui permettront d’accompagner, en tant que directeur juridique, la croissance de l’entreprise, qui compte aujourd’hui 250 salariés à travers le monde, et qui prévoit déjà de se développer en Europe dès le second trimestre 2021.

Scalefast, scale-up fondée par trois Français en 2014, aujourd’hui installée entre la France et la Californie, se positionne sur le e-commerce international. Sa solution permet aux plus grandes marques mondiales de créer et de gérer leurs propres magasins en ligne, les paiements et la logistique. Scalefast compte des clients dans les secteurs du luxe, de la cosmétique, de l’électronique grand public et du divertissement.

Marine Calvo