SBKG & Associés muscle ses équipes

Spécialiste des questions liées à l’acquisition et à la détention d’actifs immobiliers, SBKG & Associés consacre son activité aux opérations et aux financements dans le secteur de l’hôtellerie et de l’immobilier. Avec pour objectif d’offrir une gamme de services juridiques toujours plus complète, le cabinet indépendant attire trois nouveaux associés et fait donc doubler l’effectif de son association. Carol Santoni et Louise Duvernois intègrent ainsi la pratique investissement immobilier, accompagnées du collaborateur senior Gwénolé Morineaux. Driss Tof rejoint, lui, le département fiscal de l’enseigne.

Deux spécialistes des investissements immobiliers et un fiscaliste

Avocate depuis plus de vingt ans, Carol Santoni conseille des acteurs français ou internationaux en matière d’investissement, de construction et de développement. Elle intervient notamment lors d’opérations d’asset deal, de share deal, de joint-venture et gère des contrats de promotion immobilière ainsi que des partenariats entre investisseurs et promoteurs. Également compétente en asset management, elle assiste ses clients dans leurs projets de restructuration ou valorisation de leurs actifs immobiliers et concernant leurs baux commerciaux. Carol Santoni a commencé son parcours chez Gide Loyrette Nouel dont elle a dirigé le bureau de Serbie pendant deux ans. Elle a ensuite rejoint Racine en tant qu’associée. Diplômée d’une maîtrise et d’un DEA en droit des affaires par l’université Paris Nanterre, elle est aussi titulaire d’un LL.M en droit allemand de l’université de Potsdam. Louise Duvernois opère lors de transactions, de promotions et de constructions immobilières ainsi qu’en matière d’asset management. À ce titre, elle intervient notamment dans le cadre de ventes et d’acquisitions d’actifs et de portefeuilles immobiliers, de ventes en état futur d’achèvement ou encore de contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée. Experte des baux commerciaux, l’avocate assiste à ce sujet des acteurs majeurs du marché immobilier. Inscrite barreau parisien depuis 2008, elle est passé chez Gide Loyrette Nouel, White & Case puis Racine où elle était jusqu’alors counsel. Titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, spécialisation droit allemand des universités Paris Nanterre et de Potsdam, Louise Duvernois dispose également un master 2 en droit immobilier et de la construction de l’université Panthéon Assas.

Spécialisé en fiscalité immobilière et des sociétés, Driss Tof a développé une clientèle tant française qu’internationale, composée d’investisseurs institutionnels, de promoteurs et de marchands de biens. Intervenant sur des opérations de structuration, de cessions-acquisitions de sociétés, d’actifs et de portefeuilles, le fiscaliste prend part aussi à des réflexions stratégiques de détention d’actifs immobiliers. Il dispose également d’un savoir-faire particulier concernant la fiscalité de l’urbanisme, la structuration fiscale d’investissements dans les secteurs de l’hôtellerie et de la para-hôtellerie ainsi que dans la gestion et la détention d’Ehpad ou résidences services. Diplômé d’un master 2 en droit fiscal de l’université Panthéon Assa, Driss Tof a réalisé l’ensemble de son parcours chez Arsene, un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en fiscalité.