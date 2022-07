Santoni & Associés crée le département restructuring de Mayer Brown

Il est l’avocat des restructurations de Vivarte, Partouche, SNCF, IKKS, Bourbon, Europacorp, Courtepaille, Corsair, Technicolor, Naf Naf, Conforama… Mais aussi le stratège qui a mené la première sauvegarde financière accélérée ou le premier prepack cession. Marc Santoni fait partie des grands noms du restructuring en France aux côtés d’autres références de la matière comme Jean-Dominique Daudier de Cassini ou Philippe Druon. Il a fondé sa boutique il y a trente ans et y exerce depuis en toute indépendance.

C’est dorénavant au sein du bureau parisien de Mayer Brown que son équipe poursuit son activité. À partir du 6 juillet prochain, Santoni & Associés va rejoindre les locaux de l’avenue Hoche et plus précisément le département restructuring de la firme, codirigé depuis Londres par Michael Fiddy sur le plan mondial. Entouré de ses deux associés Bérangère Rivals (associée depuis 2007) et Lionel Lamoure (associé depuis 2009), et de trois collaborateurs seniors, Marc Santoni dote Mayer Brown d’un département restructuring à Paris.

En interaction avec les pôles droit social, fiscal, immobilier et concurrence du cabinet, la nouvelle équipe se concentrera sur son savoir-faire historique : l’accompagnement des entreprises françaises en difficulté et l’assistance des fonds d’investissement lors des opérations de restructuration. Elle conseille aussi les acquéreurs de sociétés en retournement et les entreprises sous mandat ad hoc lors de la période de conciliation, de la procédure de sauvegarde ou lors du redressement judiciaire. Son intervention s’étend à la gestion des litiges liés aux procédures collectives et à l’élaboration de stratégies de prévention de ces procédures. Les 6 nouveaux avocats portent à 80 le nombre total de professionnels chez Mayer Brown Paris, dont 30 associés.