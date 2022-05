SantePrem se lance en avril 2022

SantePrem est un service premium de communication et distribution des services de santé. Les évolutions récentes de la réglementation d’une part et du comportement des patients consommateurs, d’autre part, génèrent des besoins nouveaux pour les professions de santé.

SantePrem propose une solution originale autour de 3 axes : la production de contenus clé en main (textes, photos, vidéos), des services (gestion de la e-réputation et médiatisation d’actualité) ainsi que l’accès à une plateforme premium (page digitale, réservation des rendez-vous et vérification des avis).

En février 2022, les cliniques de Deauville et Lisieux (groupe LNA Santé) ont accepté de "bêta-tester" certains volets de l’offre SantePrem. Le sujet du Business Project d’HEC Paris consistait à évaluer clairement le potentiel (ou non) de la start-up.

Faut-il lancer SantePrem ?

Les soignants semblent subir la digitalisation de la société. Or cela facilite leurs relations avec les patients autour du soin. Comment en faire un atout pour les professionnels qui le souhaitent ? C’est l’ambition de SantePrem, qui a fait l’objet d’un projet académique (Business Project) de deux étudiants du programme Digital d’HEC Paris.

D’après les retours du Business Project HEC Paris, SantePrem est un service innovant qui s’inscrit dans une tendance de fond dans la santé : d’une part il existe de plus en plus de commentaires en ligne, d’autre part les soignants accordent une importance croissante à la communication.

De nombreux médecins interrogés sont loin d’être en accord avec ces pratiques, par éthique notamment, mais tous sont cependant résignés devant le comportement digital des patients.

Si certains médecins demeurent durablement sceptiques quant à l’utilité de la communication, le Business Project HEC Paris a plutôt remarqué un intérêt élevé pour un service clé en main et au positionnement premium. Découvrant les vidéos postées sur SantePrem, de nombreux professionnels ont formulé des critiques quant aux caractéristiques des vidéos (qui pourront être formatées différemment dans le futur) et non sur le principe d’une médiatisation précise et qualitative de leur profil, de leurs expertises et de leurs actualités. Le principe des vidéos est ainsi largement approuvé par les médecins ayant participé au "bêta testing".

Comment découvrir SantePrem

L’offre de services SantePrem, qui a fait l’objet d’un projet académique (Business project) de deux étudiants du programme Digital d’HEC Paris, est progressivement commercialisée à partir du second trimestre 2022. La start-up sera notamment présente lors de SantExpo du 17 au 19 mai 2022 (Porte de Versailles) pour rencontrer hôpitaux et cliniques.

Rédigé le 14 avril 2022 par Jean-Pierre Nordmann, Philippe Danjean, ainsi que Gaspard Alcade et Faraz Kavehei. Diplômé de l’Université de Téhéran en Chimie et de l’Imperial College à Londres, Faraz Kavehei est actuellement étudiant à HEC Paris en Digital. Gaspard Alcade est passionné par l’innovation et l’univers des start-up. Il est également étudiant en Digital à HEC Paris.

Pour proposer un Business Project (https://www.hec.edu/fr/comment-recruter-nos-talents/comment-recruter/business-projects), vous pouvez contacter Isabelle Glas au 0772551570 ou à glas@hec.fr

LES POINTS CLÉS

• La e-réputation pourrait devenir un argument d’attractivité pour certains professionnels de santé.

• L’offre originale de SantePrem dispose d’un potentiel de marché.

SUR LES AUTEURS. Jean-Pierre Nordmann est le fondateur du cabinet nordmann et de sa filiale SantePrem. Fin observateur de l’évolution des systèmes de santé depuis 17 ans, il conseille différents acteurs dans leurs stratégies et projets : agences de santé, centres hospitaliers, cliniques ou encore start-up. Philippe Danjean est coach de la Majeure Digital de HEC Paris. Expert dans le domaine de l’art, il a cofondé la Art & Business Academy de HEC Paris. Il est également enseignant au sein du MBA International Art Market de l’Icart.