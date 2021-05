Sandro Pierri nommé à la tête de BNP Paribas AM

Le mercato bat son plein dans le petit monde de la gestion d’actifs. Après Amundi et Axa IM, c’est au tour de BNP Paribas d’annoncer la promotion, en interne, d’un nouveau directeur général : Sandro Pierri. Ce quinquagénaire italien dispose d’une expérience de plus de trente ans dans l’asset management, dont trois ans en tant que directeur général de Pioneer, entre 2012 et 2015. Il succède ainsi à Frédéric Janbon, nommé conseiller spécial auprès du prochain directeur général adjoint du groupe bancaire, Renaud Dumora, afin d’assurer la transition avant un départ du groupe fin décembre 2021.

Arrivé il y quatre ans au sein de BNP Paribas AM en qualité de responsable mondial de la clientèle, Sandro Pierri devient donc l’un des hommes forts du pôle « Investment & protection services » encore en cours de constitution. L’entité, qui sera dirigée par Renaud Dumora, regroupera en effet, dès la fin du mois de mai, les activités de l’épargne du géant BNP Paribas : la gestion d’actifs, l’assurance, la banque privée et l’immobilier.

S.V.