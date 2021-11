Safran choisit sa nouvelle secrétaire générale

À compter du 1er janvier 2022, Karine Stamens prendra ses nouvelles fonctions de secrétaire générale, membre du comex et présidente du comité éthique et compliance du groupe. Elle succède à Céleste Thomasson, qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière après dix-neuf années chez Safran.

Karine Stamens commence sa carrière comme avocate fiscaliste chez JDP Société d’Avocats (devenu Andersen Legal) puis chez Magellan (anciennement Mazars & Associés) où elle développe des compétences en fiscalité d'entreprise. Elle rejoint Safran en août 2002 en tant que fiscaliste pour les sociétés Messier Services (aujourd’hui Safran Landing Systems) et Messier Dowty (devenu Safran Aircraft Engines). En 2004, elle devient responsable fiscale de Snecma et de toutes ses filiales avant de prendre en 2012 le poste de responsable fiscale du pôle propulsion au sein de la direction fiscale groupe. En avril 2015, Karine Stamens rejoint le siège de Safran pour y prendre les fonctions de directrice fiscale groupe. Ayant une formation juridique et âgée de 46 ans, Karine Stamens est titulaire d’un DESS droit des affaires et fiscalité Paris 1. Elle est également certifiée de la 16e promotion du Cycle des hautes études pour le développement économique (CHEDE- 2019).



Marine Calvo