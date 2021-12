Sabrina Soussan prend la tête du "nouveau Suez"

Cette diplômée de l’École normale supérieure de mécanique et d’aéronautique, passée notamment par Renault et Siemens, occupait jusqu’à présent le poste de CEO du groupe suisse Dormakaba.

Tournée vers l’avenir

Agée de 52 ans, elle prendra donc l’année prochaine la tête de ce "nouveau Suez", recentré sur ses activités françaises eau et déchets, dans l’attente de la finalisation de l’OPA et du feu vert de la Commission européenne. Sa mission : mettre en œuvre "la stratégie du nouveau Suez, qui sera définie en commun avec le futur conseil d’administration. Elle sera également chargée de la mise en place d’une politique de transition écologique de premier plan", précise le communiqué annonçant sa nomination. Elle sera épaulée en cela par deux dirigeants actuels de Suez, Maximilien Pellegrini et Ana Giros, qui se voient confier la direction générale déléguée. "Ensemble, nous allons bâtir une entreprise résolument tournée vers l'avenir, un avenir qui place - avec passion et conviction - le développement durable, la fiabilité et l'innovation au cœur de l'entreprise et au service de tous nos clients, à commencer par les collectivités publiques", s’est réjouit Sabrina Soussan.

Le nouveau Suez devrait peser environ 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

AM