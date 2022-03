S. Lehner-Marblez (Mondelēz International) :"Une culture d’entreprise tournée vers les collaborateurs et l’engagement collectif"

Décideurs. Vous venez d’être certifiés par "Top Employers Institute". Qu’est-ce que cette certification traduit en pratique pour Mondelēz International ?

Sabine Lehner-Marblez. C’est bien évidemment une fierté et cette certification démontre que notre culture d’entreprise est tournée vers le développement des collaborateurs et l’engagement collectif. C’est le fruit de tout ce que les managers insufflent auprès de leurs collaborateurs. L’enjeu majeur est de faire en sorte que les équipes se sentent proches créant ainsi un vrai collectif fédérateur. La pandémie nous a permis d’être encore plus innovants qu’auparavant. Mondelēz International possède une culture d’entreprise très forte grâce au rassemblement régulier de tous nos collaborateurs. Nous nous réunissons dans le cadre d’un événement annuel mondial animé sur une semaine, le Purpose Day, durant lequel nous faisons vivre la mission de l’entreprise Snacking Made Right, ou lors de réunions récurrentes en digital pour donner la vision globale, célébrer les succès, partager les challenges et informer les équipes. Enfin, nous mettons en place des actions de proximité innovantes pour créer du lien de façon plus légère et ludique, comme l’initiative de la série Face Cachée, dont les collaborateurs étaient les héros. L’ADN de l’entreprise est d’être à la fois sur le challenge et la performance pour que nos marques se développent, dans une atmosphère de travail de proximité et de légèreté.

Comment faites-vous pour répondre à la quête de sens que les talents recherchent aujourd’hui ?

La quête de sens est une notion importante dans le monde de l’entreprise depuis quelques temps. Nous avons à cœur de faire en sorte que les collaborateurs, actuels et futurs, soient pleinement en accord avec les valeurs de l’entreprise. Les valeurs de Mondelēz International sont les suivantes : "Love our consumers and brands", "Grow everyday" et "Do what’s right". Dans notre marque employeur, nous avons traduit cela par le slogan "We grow, we care, we innovate". Nous mettons également un fort accent sur le développement des collaborateurs dans une optique d’être à la fois innovants en matière de programmes et attentifs à leur bien-être. Chaque collaborateur chez Mondelēz International doit comprendre le rôle qu’il joue et ce qu’il peut en retirer personnellement.

Comment contribuez-vous au développement et à la formation de vos collaborateurs ?

"Savoir travailler dans un environnement où nous sommes tous différents"

Nous avons un événement spécifique autour du développement des collaborateurs et de la formation, les "Growing Here Weeks" dont les thématiques clés tournent autour de notre culture managériale et de la gestion des carrières. Cet événement se compose de plages de formation proposées à tous les collaborateurs. Cette année nous l’avons axé sur deux points : en premier lieu, s’assurer que tout le monde connaît la stratégie de carrières de Mondelēz International grâce à l’organisation de speed dating carrières, d’une trentaine de minutes environ. Une autre thématique très présente lors de ces "Growing Here Weeks" est d’apprendre à travailler dans un environnement où nous sommes tous différents. Les échanges sont riches et permettent de confronter les différents points de vue entre les générations.

Chaque année nous disposons d’un nombre croissant d’opportunités de carrières. En 2021, ce sont 16 % de nos collaborateurs qui ont pu en bénéficier. Nous avons lancé des parcours "cross fonctions" qui permettent de s’initier à d’autres compétences pour évoluer différemment dans l’entreprise.

Enfin, nous avons mis en place un programme de formation digitale, la "Digital Academy" : un programme de formation sur six mois que nous avons créé de toutes pièces. Son objectif est de permettre de donner aux équipes marketing un temps d’avance sur les fondamentaux du digital d’un point de vue stratégie marketing et publicitaire. Cette formation donne lieu à une certification. Les alternants ne sont pas en reste puisque nous proposons un parcours dédié en usines, "Graines de MDLZ", qui les forme sur certaines compétences spécifiques en vue de préparer la succession dans l’entreprise.