S. Hersan (Vestiaire Collective) : "Encourageons les marques à obtenir la certification B Corp "

Décideurs. D'où vous est venue l'idée originale de créer Vestiaire Collective ?

Sophie Hersan. L’idée est née en 2009 d’un constat simple, toujours d’actualité aujourd’hui, nous ne portons environ que la moitié de notre garde-robe. Nous voulions donc lutter contre une forme trop répandue de gaspillage. Fanny Moizant et moi-même avons eu l'idée de lancer Vestiaire Collective comme une solution durable soucieuse de l'impact environnemental et social dans le secteur de l’industrie de la mode.

En induisant un changement dans notre manière de consommer, à savoir moins et mieux, cela a bouleversé l’écosystème de la mode. À l’origine, l’idée était d’intégrer la circularité au cœur de l’industrie de la mode et dans l’esprit des consommateurs, en créant une communauté mondiale de passionnés de mode et participer ensemble à une solution durable. Et ce, en donnant une seconde vie à des articles toujours désirables qui ne sont malheureusement plus portés.

Quel est l'ADN de Vestiaire Collective, et quel est son principe ?

Notre entreprise est née pour transformer l'industrie de la mode pour un avenir plus durable en donnant à sa communauté le pouvoir de conduire le changement. Il s’agit de la première plateforme mondiale de mode de seconde main avec des bureaux à Paris, New York, Hong Kong, Berlin et Singapour.

Grâce à la plateforme, nous inspirons notre communauté et offrons un lieu de confiance pour acheter et vendre des articles de mode. Nous proposons ainsi de 3 millions d'articles de seconde main, avec 20 000 nouveaux articles listés chaque jour par plus de onze millions de nos membres à travers le monde. Les acheteurs peuvent choisir de passer par notre service d'authentification avec nos équipes d'experts ou de se faire expédier directement l’article grâce au service Envoi Direct.

Quelle est la valeur ajoutée de Vestiaire Collective par rapport à la concurrence ?

La mode, la confiance, la durabilité et la communauté sont les quatre points forts et différenciants de Vestiaire Collective. Notre communauté représente des millions de membres à travers le monde qui se définissent comme autant d’amoureux de la mode. Nous sommes très fiers de nos adhérents qui s'engagent à promouvoir plus de circularité et une consommation davantage éco-responsable. En outre, la confiance, établie depuis le premier jour grâce à notre service d'authentification et de contrôle qualité, permet à nos membres d'acheter et de vendre en toute sérénité.

"L’engagement écologique est primordial "

L’engagement écologique est aussi primordial. Nous avons réalisé une évaluation de notre empreinte environnementale afin de la réduire, et de viser la neutralité carbone. Un projet pour lequel nous avons tenu nos objectifs puisque nous sommes devenus la première plateforme de revente de mode au monde ainsi que la première licorne à obtenir la certification B Corp en septembre 2021.

Quels sont les projets à venir ?

Poursuivre le développement de notre programme « Resale as a Service », et inciter de nouvelles entreprises à rejoindre le mouvement. Il faut encourager les marques à obtenir la certification B Corp. En leur permettant d'intégrer la circularité dans leur modèle économique, la plateforme préserve la longévité des collections passées et crée un nouveau récit pour que les marques puissent se connecter avec leurs clients.

Vestiaire Collective a construit une feuille de route à long terme en matière de durabilité et d'inclusion avec l'ambition de devenir la principale plateforme de fashion tech durable et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025, sans compensation en suivant le processus SBTi*.

* Les Science-Based Targets sont des objectifs de réduction des émissions à long terme qui sont alignés sur le niveau de décarbonation requis pour atteindre l’objectif fixé par l’Accord de Paris.

Propos recueillis par Laura Breut