S. Engster (Chamberlan) : "Le tarif de nos paires de souliers sur mesure est très compétitif"

Décideurs. Comment l’idée de créer Chamberlan vous est-elle venue ?

Sophie Engster. J’ai travaillé pendant dix ans chez LVMH notamment pour les parfums Givenchy et Christian Dior. Alors que j’étais CRM chez Dior, j’ai fait la rencontre à la crèche de mon fils de Franck Le Franc. Perchée sur des talons inconfortables, il me fait la remarque du manque d’adaptation de ces chaussures à l’heure où l’on innove de manière incroyable dans d’autres secteurs. Il me propose de développer une application sur smartphone pour prendre les mesures des pieds et créer des souliers sur mesure. Après une réflexion de quelques mois et une étude de marché, nous avons décidé de quitter nos postes respectifs et de monter Chamberlan.

À quoi le marché des chaussures sur mesure ressemble-t-il ?

Il ne reste plus beaucoup de bottiers qui fabriquent des chaussures sur mesure en France. Et ceux-ci sont pris d’assaut. Vous ne trouvez pas une paire en dessous de 2 000 euros et les délais d’attente vont de un à trois ans. J’ai rencontré des sous-traitants qui étaient plus que sceptiques quand je leur ai dit vouloir créer des souliers sur mesure, en poussant le concept jusqu’à proposer des pieds droits différents des pieds gauches. Comme il n’existait pas sur le marché de solutions similaires à celle que nous voulions développer, nous avons sillonné la France afin de trouver un centre de recherche pour notre application ainsi qu’un atelier. Nous sommes désormais basés en Dordogne, où la région nous a aidés à nous installer. Nous avons également bénéficié de l’aide d’un bottier qui travaillait pour une maison renommée et qui a pu former nos équipes.

En quoi la technologie vous aide-t-elle ?

Grâce à notre application smartphone, nous sommes en mesure d’extraire les dimensions des pieds de nos clientes. Nous ajustons ainsi nos formes en 3D ainsi que nos patronages afin de les adapter à la morphologie de leurs pieds. Ensuite, le modèle est envoyé sur notre table de découpe numérique, les tiges sont piquées puis montées par nos artisans. La combinaison de leur savoir-faire et le recours à des machines industrielles de précision nous permettent de réaliser et de livrer plus rapidement nos paires de souliers qu’un bottier traditionnel. Le tarif de nos paires sur mesure est très compétitif.

Pourquoi avoir développé dans un second temps le prêt-à-porter personnalisé ?

Beaucoup de clientes ayant trouvé nos modèles standards très confortables, nous nous sommes lancés il y a un an et demi sur le prêt-à-porter personnalisé. Les acheteuses peuvent choisir la forme de leur talon, la hauteur, la couleur du soulier, sa matière, etc. Les personnes qui se tournent vers le sur-mesure ont souvent des particularités aux pieds, comme des pieds très fins. Nous distinguons deux types de clientèle : les futures mariées qui cherchent des chaussures élégantes et confortables et qui nous rachètent ensuite des modèles. Et les dirigeantes qui ont l’habitude de porter des paires de luxe mais en ont assez d’avoir mal aux pieds et sont sensibles au made in France.

Vous avez ouvert une boutique à Paris fin novembre 2019. Racontez-nous.

Oui. Notre boutique se situe à côté de la place Vendôme. C’est un endroit où nous voulions allier l’art et l’artisanat. La Covid ayant bouleversé le calendrier, nous nous sommes réinventés et en avons fait un showroom où retrouver d’autres jeunes marques françaises, comme Le Rouge français. Mais depuis quelques temps nous avons pu reprendre d’autres activités comme des vernissages.

Propos recueillis par Olivia Vignaud