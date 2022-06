Room Avocats mise sur sa pratique distribution concurrence

Room Avocats se renforce. Le réseau d’avocats d’affaires, qui réunit plusieurs cabinets et 26 avocats en tout, offre à Gwendoline Cattier la direction de la pratique distribution concurrence. En plus de quinze ans d’exercice, l’avocate a développé un savoir-faire en droit de la distribution, concurrence et consommation, avec une pratique orientée vers les réseaux de franchise et les négociations fournisseurs-distributeurs. Elle cultive un rôle de business partner et accompagne groupes français et internationaux et PME/ETI françaises des secteurs alimentaires, de la santé et de l’hôtellerie-restauration.

Installée à Marseille, Gwendoline Cattier est associée au sein de sa propre structure et membre du réseau Room Avocats. Elle a débuté chez Darrois Villey Maillot Brochier, avant de rejoindre Frédéric Fuchs puis DDG. Elle a ensuite passé quatre ans comme directrice juridique de la maison Ladurée, chargée de la France et des filiales suisse, luxembourgeoise, britannique, américaine et japonaise sur les sujets de baux commerciaux, puis est revenue à l’avocature chez Fidal. Elle a obtenu un DESS de droit européen des affaires à Assas, un magistère de droit économie gestion à Rennes 1 et l’ENS Cachan, et un master en négociation internationale à la Rennes School of Business.

Olivia Fuentes