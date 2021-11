Rödl & Partner, la force de l’interdisciplinarité et de l’intégration internationale

Cabinet pluridisciplinaire d’envergure internationale, Rödl & Partner a plus que doublé son chiffre d'affaires au cours des dix dernières années pour atteindre aujourd’hui les 500 millions d’euros. Sa croissance transparaît sur tous ses métiers : aussi bien en droit des affaires, fiscalité, audit et conseil financier, qu’expertise-comptable ou encore paie.

Un cabinet international

Fondé en 1977 en Allemagne, le cabinet possède désormais une envergure internationale. Avec 5 000 collaborateurs répartis sur 50 pays, sa marque de fabrique est d’être toujours plus proche des clients qu’il accompagne dans toutes leurs opérations locales et transfrontalières.

Sa clientèle, originellement constituée d’entreprises allemandes de taille moyenne désireuses de se développer hors de leurs frontières, s’est d’ailleurs progressivement étendue à une clientèle internationale de toutes origines ; qu’il s’agisse de l’Allemagne, où Rödl & Partner est l’un des partenaires préférés des entrepreneurs allemands, mais aussi de tous les autres pays où les filiales du groupe partagent les mêmes valeurs.

Les bureaux français deviennent ainsi des ambassadeurs du marché hexagonal pour la clientèle non-française ou nouvelle sur ce marché. Grâce à sa capacité d’adaptation aux cultures et pratiques professionnelles parfois divergentes, les équipes sont capables de se constituer comme réel intermédiaire et accélérateur de solutions ou d’accords entre les parties impliquées. Établi en France depuis 2000, il opère depuis deux bureaux, à Paris et Strasbourg, pour accentuer sa proximité également en région. "Nos clients peuvent disposer d’un point de contact unique en France à même d’assurer la maîtrise d’œuvre d’un projet international multidimensionnel requérant la mobilisation d’expertises multiples au sein de différentes juridictions, avec l’assurance d’une réelle maîtrise des coûts d’intervention et d’une approche résolument opérationnelle des enjeux juridiques", explique Nicola Lohrey, Managing Partner Rödl & Partner France, au bureau de Paris.

"Le cabinet se distingue par sa capacité à travailler de manière transversale avec les professionnels de Rödl & Partner Comptabilité Audit"

Un modèle pluridisciplinaire fort

Outre cet ancrage international, le cabinet se distingue par sa capacité à travailler de manière transversale avec les professionnels de Rödl & Partner Comptabilité Audit, spécialiste des métiers du chiffre, ainsi qu’avec un réseau d’experts de haut niveau. Ainsi, bien plus qu’un cabinet d’avocats, Rödl & Partner propose une palette de services qui s’étend également à l’audit et au conseil, au financial advisory et à la valorisation. L’équipe est donc à même de proposer des services complets pour des dossiers transactionnels. Cette caractéristique en fait l’un des rares cabinets mondiaux à être pleinement intégré sur le modèle "One Firm".

Outre cette interdisciplinarité, le cabinet intervient dans les principaux domaines du droit des affaires tels que le droit des sociétés, social, fiscal, commercial, distribution et contentieux et compliance. Il est également compétent dans les domaines du private equity, de l’immobilier, des énergies renouvelables ou encore de la réglementation agro-alimentaire.

"Les valeurs du cabinet sont ancrées dans la culture entrepreneuriale des entreprises familiales et des entreprises de taille moyenne"

Un ADN entrepreneurial

Les valeurs du cabinet sont ancrées dans la culture entrepreneuriale des entreprises familiales et des entreprises de taille moyenne. Proches des décideurs qu’ils soient chefs d’entreprise, directeurs juridiques et financiers ou directeurs opérationnels, les équipes favorisent toujours l’accompagnement sur le long terme. "La stratégie de Rödl & Partner Avocats est d’être un cabinet d’affaires de référence au service des entrepreneurs en France et à l’international", explique Nicola Lohrey.

Toujours à la recherche d’axes de progression, le cabinet poursuit le développement de ses compétences traditionnelles, que ce soit en droit des sociétés et fusions-acquisitions, en droit fiscal, droit social, droit commercial et distribution et contentieux. Dernier exemple en date, la nomination de Laurence Cuillier en qualité d’associée au sein de l’équipe droit des sociétés.

Par ailleurs, il s’attache à mettre en place des compétences propres dans le domaine de la compliance : gouvernance, éthique et anticorruption, données personnelles, concurrence, sanctions-embargos ou encore vigilance/RSE, au travers d’une nouvelle équipe ayant acquis une expertise de premier plan au sein du monde de l’entreprise dans ces domaines.

Rödl & Partner reste résolument tourné vers l’avenir et de nombreux projets sont à l’étude, ce qui en fait un cabinet à suivre.