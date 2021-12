Robert Auffray (Schneider Digital) écrit le digital dans un langage unique

De la gestion d'un parc informatique à une mission stratégique de transformation de l’entreprise, il y a forcément, derrière l’évolution des directions des systèmes d'information, un orchestrateur à la manœuvre. Dans le cas de Schneider Electric ? Robert Auffray, ingénieur formé à l’Institut polytechnique de Grenoble, qui intègre le groupe en 2017, après quelque 24 ans à monter les échelons chez Procter & Gamble. Entré comme responsable micro-informatique et réseau local du groupe américain en 1992, il quitte en juin 2017 celui de directeur senior informatique Global Business Intelligence pour prendre la vice-présidence informatique France de Schneider. Désormais vice-président senior de Schneider Digital, entité transversale, créée pour garantir des fondements digitaux communs à l’ensemble des métiers du groupe, il met justement l’accent sur ce besoin de standardisation des processus. Si la pandémie a souligné l’urgence d’une plus grande agilité, comment se coordonner lorsque tous les systèmes ne parlent pas le même langage ?

Reconnu de ses collaborateurs pour ses qualités de leadership, c’est dans un environnement de Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) que Robert Auffray évolue.

Une question d’autant plus prégnante dans une multinationale comme Schneider Electric qui s’est construite en partie par acquisitions, accumulant ainsi des centaines d’applications de gestion différentes. Reconnu de ses collaborateurs pour ses qualités de leadership, c'est dans un environnement de Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) que Robert Auffray évolue, s'appuyant pour ses missions sur une organisation transverse basée sur des domaines fonctionnels : avec des équipes mixtes globales/locales, qui progressent vers le mode DevOps et les entités solutions digitales et e-commerce, réunies avec la DSI au sein de la filiale. S’il reconnaît que la transformation prend du temps, il se félicite de travailler dans un groupe dont l’un des leitmotiv est : « Dare to disrupt » [« Osez le point de rupture », Ndlr]. D’où l’accent mis sur la formation, les événements et le développement des compétences, qui permettent autant de renforcer celles des équipes du groupe, que de « désiloter » les services de l’IT !