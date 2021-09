Rivière Avocats Associés attire un ancien directeur général des services

Spécialisé en droit de l'immobilier et du patrimoine, Rivière Avocats Associés nomme un nouvel associé senior au profil inédit parmi son équipe. Pierrick Raude, un ancien directeur général des services, rejoint en effet le cabinet en qualité d’associé senior et se voit confier la direction d’un nouveau département droit et stratégie de l’action publique. Avec cette arrivée, l’enseigne parisienne réaffirme sa volonté d’accompagner en co-développement les projets de ses clients et cible ici tout particulièrement les acteurs du secteur public.

Fort de son expérience en gouvernance des collectivités territoriales, Pierrick Raude possède une fine connaissance des acteurs publics, en particulier des intercommunalités, et de la spécificité de leur mode de fonctionnement. Chez Rivière Avocats Associés, il accompagnera les collectivités locales, notamment les présidents, les maires, et les directeurs généraux des services dans la structuration juridique leurs projets, mais aura aussi pour mission d’assurer la bonne réalisation de ceux-ci. Pierrick Raude a été directeur administratif et juridique du pôle mobilité de la communauté urbaine de Bordeaux, une collectivité qu’il a ensuite accompagnée dans sa transformation en métropole en tant que directeur de projet puis directeur du conseil d’organisation. Il a ensuite exercé les fonctions de directeur général adjoint de la ville d’Angoulême et enfin celles de directeur général des services de la communauté d'agglomération du bassin d’Arcachon Nord. Parallèlement à sa carrière, il a été intervenant à Science Po Bordeaux, au Centre national de la fonction publique territoriale, à l’École nationale des Ponts et Chaussées ainsi qu’à l’Observatoire du pilotage et de l’innovation managériale locale de l’université de Pau. Diplômé de l’université de Lille en droit et gestion des collectivités territoriales ainsi que de l’Institut national des études territoriales, il a également occupé la fonction de vice-président de l’Association des directeurs généraux des communautés de France.

Léna Fernandes