Risk Management & Assurance : portraits de leaders (1/2)

Guillaume Litvak, directeur de l'audit interne et des risques groupes, Carrefour :

L'homme de terrain



Affable de nature, Guillaume Litvak se rêvait commercial lorsqu’il vendait des photocopieuses lors d’un stage. Aujourd’hui directeur de l’audit interne et des risques groupes de Carrefour, il voit cela comme "un atout indéniable" dans l’exercice de ses fonctions.

Son diplôme d’école de commerce en poche, il intègre KPMG en tant qu’auditeur externe, puis rejoint le groupe Technicolor au sein duquel il réalise l’essentiel de sa carrière. D’abord en tant qu’auditeur interne avant d’évoluer pendant quinze ans dans le monde de la finance en accédant notamment au poste de directeur financier de Grass Valley, filiale du groupe à l’époque. Lorsqu’il devient directeur d’audit en 2013, l’Ifaci et Crowe Horwath Global Risk Consulting lui décernent le prix de la meilleure approche de contrôle interne. Ses compétences d’auditeur, son expérience dans la finance et sa personnalité avenante font de lui le candidat idéal lorsque Carrefour recherche un responsable d’audit et de risques en 2019.

Convaincu qu’une maîtrise complète des risques dans un secteur d’activité s’acquiert par la compréhension des enjeux locaux, il se nourrit de ses voyages pour pour élaborer la stratégie du groupe comptant près de 360 000 collaborateurs dans le monde. Avide de connaissance, il se prend rapidement d’intérêt pour les différents sujets qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions, allant de la grande distribution à la location de voitures en passant par l’activité bancaire du groupe. "C’est un terrain de jeu fantastique quand on est curieux", explique-t-il. Ce féru du jeu de Go use alors de son sens stratégique aiguisé pour relever les nouveaux défis auxquels la profession fait face, en sensibilisant ses collaborateurs "aux risques maîtrisés ou moins connus, plus incertains, mais qui auront un impact sur les organisations dans les prochaines années".

Marie-Élise Lorin, responsable du département gestions des risques, SMACL Assurance : À l'avant-garde du risk management



La gestion des risques ne présente plus aucun secret pour Marie-Élise Lorin. Pourtant, son parcours ne la prédestinait pas à la fonction de risk manager. D’abord Math Sup, puis médecine, c’est finalement de l’ESG qu’elle ressort diplômée avant de se bâtir une carrière ascendante au sein du laboratoire pharmaceutique Galderma. Elle commence comme contrôleur de gestion en 1997 avant de se tourner vers le marketing en accédant au poste de chef de produit stratégique en 2004. Trois ans plus tard, elle quitte la capitale pour répondre à l’appel de la province. Et c’est à Niort, au sein de Smacl Assurance, qu’elle pose ses valises. Après avoir été adjointe au département contrôle de gestion, elle gravit les échelons et prend la tête du département gestion des risques en 2010. "J’ai fait ma première cartographie des risques sans être formée et je m’y suis tout de suite intéressée", confie-t-elle. Curieuse et réactive, elle assiste alors aux formations de l’Amrae pour adapter la gestion des risques au secteur de l’assurance.

L’anticipation comme maître-mot

En 2010, à peine a-t-elle pris ses nouvelles fonctions qu’elle voit poindre la directive Solvabilité 2 et propose de mettre en place la gouvernance préconisée par la réglementation en créant les fonctions liées à la gestion des risques, à la conformité ou encore à l’actuariat. Cinq ans avant la crise sanitaire, elle propose d’élaborer un "PCA pandémie" et sensibilise, sur sa lancée, ses collaborateurs aux risques cyber. "Dans un bateau, le risk manager occuperait le poste de vigie, en haut du mât, pour débusquer à l’horizon les risques émergents pouvant fragiliser l’atteinte de l’objectif et avertir le commandant de bord", explique-t-elle. Elle supervise également le contrôle interne, la gestion des risques notamment sous l’angle solvabilité, et l’élaboration du plan de continuité d’activité (PCA). Parallèlement à ses activités, celle qui s’est "fait sa place dans le milieu" pilote l’antenne Grand Ouest de l’Amrae et participe aux commissions blanchiment et analyse des risques de la FFA.

Jessie Razafindrabe