Rimôn Law grandit déjà

Tout récemment établie en France, l’équipe parisienne du cabinet américain Rimôn s’agrandit : Stéphanie de Giovanni arrive en qualité d’associée accompagnée de sa collaboratrice Nolwenn Daïrien, toutes deux étant en provenance du cabinet Simon Associés. Depuis vingt ans, Stéphanie de Giovanni se consacre au droit international et au contentieux, notamment au droit commercial international et aux contentieux commerciaux complexes. Elle axe par ailleurs sa pratique sur le droit de la distribution internationale, les contentieux internationaux, sur les questions de conformité ainsi qu’à la réglementation économique.

Avocate aux barreaux de New York et de Paris, Stéphanie de Giovanni commence sa carrière chez CMS Francis Lefebvre Avocats en 2000, où elle intervient d’abord sur des problématiques de droit de la distribution et du commerce international, aussi bien en conseil qu’en contentieux, ce qui l’amène à développer une clientèle américaine et provenant du secteur pharmaceutique. Sa carrière prend un tournant lorsqu’elle commence à se consacrer à la compliance. En 2018, elle rejoint ainsi le cabinet Simon Associés, où elle est associée responsable du département compliance, dans lequel elle se concentre sur la lutte contre la corruption, les questions réglementaires, la responsabilité du fait des produits ou encore l'éthique des affaires. Depuis, elle accompagne des entreprises nationales et internationales dans l’élaboration et le développement de processus de conformité efficaces et éthiques. Elle représente des clients de nombreux secteurs, notamment ceux de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire, des sciences de la vie, de l'automobile, de l'aéronautique et du luxe dans le cadre de litiges et d’arbitrages commerciaux

Par ce mouvement, l’équipe parisienne de Rimôn, portée par l'associée Olivia Lê Horovitz, entend développer son intervention auprès des sociétés du secteur des technologies. Rimôn est un cabinet international full service présent dans 34 villes du monde, grâce à ses 41 bureaux répartis sur les cinq continents, portant une attention toute particulière à la diversité et à la RSE, en incluant les minorités et en faisant la part belle au développement personnel.

Marine Calvo