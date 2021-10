Richelieu Avocats s’ouvre au droit public de l’immobilier

Fondé en 2008, Richelieu Avocats proposait à l’origine des services juridiques en droit social et des sociétés. Au fil des années, le cabinet a élargi son champ d’interventions au tax, au restructuring ou encore au droit de l’environnement. Afin de proposer une offre toujours plus complète à ses clients, il se dote maintenant de compétences en droit public de l’immobilier grâce à l’arrivée de son nouvel associé Arthur de Dieuleveult. Cette nouvelle association permet à la structure de cibler une clientèle de porteurs de projets et de propriétaires d’actifs immobiliers.

Expert du droit public et plus spécialement du droit de l’urbanisme, Arthur de Dieuleveult exerce comme conseil ainsi qu’en contentieux. Il assiste des aménageurs, des promoteurs, des opérateurs industriels, des collectivités publiques et des particuliers dans leurs projets immobiliers et dans la défense de leurs intérêts. À ce titre, l’avocat accompagne notamment ses clients dans le cadre de la définition du montage de leurs opérations, d’audits de dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme ou encore lors de procédures d’acquisition forcée du foncier. Avant de rejoindre Richelieu Avocats, Arthur de Dieuleveult a travaillé pour les cabinets Wilhelm & Associés, Parme Avocats et LVI Avocats Associés. Inscrit au barreau de Paris depuis 2013, il est par ailleurs titulaire d’un master 2 en droit public de l’économie de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes