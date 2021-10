RGPD : Adequacy bénéficie d’une levée de fonds de 1,2 million d’euros

Adequacy est une plateforme de mise en conformité au RGPD lancée par la société de conseil et éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion du patrimoine de la data Infhotep en 2016, soit deux ans avant l’entrée en application de la réglementation européenne relative à la protection des données personnelles. La société française vient de réaliser une levée de fonds à la fois auprès de ses partenaires historiques et d’un nouvel investisseur : le groupe d’experts-comptables et de commissaires aux comptes CPA. Ce dernier est entré en capital au travers d’une structure d’investissement dénommée CPA 360 dirigée par Pascal Lasserre.

Stratégie d’expansion à l’international

Cette opération d’augmentation de capital permet à Infhotep de miser encore sur sa solution Adequacy en renforçant son implantation auprès des grandes entreprises, des ETI et des entités publiques. Le logiciel va bénéficier d’un renfort en R&D afin d’améliorer encore ses fonctionnalités déjà proposées à 6 500 entreprises utilisatrices. Le renforcement de sa stratégie d’expansion à l’international est également un angle de développement, principalement en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

"Nous sommes convaincus de l’existence de synergies avec Infhotep, dont les perspectives de développement sont portées par une forte demande de la part des organisations qui ont compris l’importance de bien gérer leurs données à caractère personnel", se réjouit Pascal Lasserre, tandis que du côté d’Infhotep, Christian des Lauriers confirme le tournant numérique entamé par la société de conseil et de logiciels qu’il dirige.

Le marché de la legaltech, toujours aussi dense avec ses quelque 200 solutions différentes recensées par Décideurs Juridiques en 2020 (les chiffres 2021 seront publiés prochainement), est de plus en plus dynamique depuis le début de la crise sanitaire. Récemment, sur le volet de la conformité RGPD, la société de conseil DPO Consulting a lancé myDPO tandis que, dans des registres tout autres que celui de la protection des données, Legalstart a réalisé son premier LBO. De son côté, Call a Lawyer a clôturé une campagne de crowdfunding et Septeo s’est allié à Osidoc. D’autres annonces importantes devraient intervenir avant la fin de l’année.

Pascale D'Amore