Revaia, le plus grand fonds growth européen dirigé par des femmes, lève 250 millions d’euros

Il s’agit de la levée la plus importante pour un véhicule d’investissement européen dirigé par des femmes. Revaia vient d’annoncer avoir atteint la somme de 250 millions d’euros pour son premier fonds growth. L’engouement des investisseurs s’explique notamment par le récent développement de la société d’investissement déterminée à poursuivre sa mission. Celle de révéler les futurs leaders européens de la technologie durable.

Une expansion et un changement de nom pour une même mission

Depuis le lancement de ce premier fonds growth, fin 2019, Revaia a su créer un solide portefeuille composé de sociétés européennes en croissance dans les secteurs des logiciels ou encore des fintech. Des entreprises qui partagent en commun leur capacité à capter les nouvelles habitudes de consommation tout en se préoccupant de leur impact environnemental et sociétal. Pour Alice Albizzati, co-fondatrice de Revaia, l’objectif est de se "concentrer sur les sociétés européennes à fortes ambitions sans faire de compromis sur l’éthique, les valeurs ou le développement durable".

Avec le closing de ce nouveau véhicule d’investissement, leur changement de nom accompagne l’évolution naturelle de Gaia Capital Partners. Désormais, Revaia devient le plus gros fonds de growth européen créé par des femmes et l’un des plus importants au niveau mondial. À Paris, celui-ci compte quinze professionnels et a ouvert un bureau en début d’année à Berlin. En plus du nom modifié et des équipes élargies, Revaia affiche une nouvelle signature : "Reveal a better future" qui vient embrasser les valeurs et ambitions du fonds en matière de développement durable.

Un nouveau véhicule soutenu par les investisseurs et des objectifs pour l’avenir

Le développement constant du fonds, de ses valeurs et ses équipes ont su séduire de nombreux investisseurs au cours de la levée de ce nouveau véhicule d’investissement. Soutenu par des groupes d’assurance tels que Generali, Allianz et Maif, mais également par des fonds de pensions, des investisseurs institutionnels, dont Bpifrance et plus de 50 family offices et investisseurs individuels, le montant levé a dépassé les attentes de Revaia.

Elina Berrebi, également co-fondatrice de Revaia, a tenu à remercier ces investisseurs qui leur ont "fait confiance lorsqu’[ils] accélèr[aient] la constitution de [leur] portefeuille" déclarant que "le closing final de notre premier fonds est une étape importante" et "une base solide à partir de laquelle nous pouvons soutenir les futurs leaders technologiques européens dans leurs ambitions et leur trajectoire de croissance durable, et développer et internationaliser notre équipe tout en construisant une forte plateforme de création de valeur".

David Glaser