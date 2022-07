Restructuring : arrivée de Michael Cahn chez DWF

Cinq ans après s’être installé à Paris, DWF poursuit le développement de ses activités en France grâce à l’arrivée de Michael Cahn et de son équipe composée de trois of counsels et d’un collaborateur senior. Le nouvel associé anime le pôle finance et restructuring de la structure avec Richard Jadot, associé spécialiste du droit bancaire, et Paul César, expert de la dette privée. Pour Michael Cahn, le savoir-faire de son équipe "consacrée aux dirigeants et à leurs entreprises en difficulté se développera encore mieux grâce au réseau international du cabinet et aux secteurs historiques de DWF, notamment en droit des assurances. La transversalité de leurs expertises permet de créer de nouveaux leviers pour [les] clients et de mieux répondre à leurs attentes." Le bureau parisien de DWF compte désormais 16 associés.

En conseil comme en contentieux civil, commercial ou pénal : Michael Cahn a plus de vingt ans d’expérience. Ce qui lui permet de traiter toutes les questions relatives à la protection de la responsabilité des dirigeants et des actionnaires. Il intervient lors de procédures amiables et collectives en matière de restructuration d’entreprise. Avocat au barreau de Paris depuis 2000, il a exercé au sein des cabinets Granrut Vatier Baudelot (devenu Herald) et Pardo Boulanger & Associés (PBA). En 2007, il crée la société Cahn & PBA, qu’il dirige à partir de 2009 sous l’appellation Cahn Avocats avant de devenir Cahn Wilson en 2018. Il est diplômé en droit des affaires et immobilier de l’université Panthéon-Sorbonne.

Anaëlle Demolin