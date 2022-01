Ressources humaines : faites le choix d’une formation de qualité !

Exercer un poste dans les ressources humaines via un cursus court

Il est tout à fait possible de viser un poste dans les RH avec un diplôme de niveau bac +2. Plusieurs écoles spécialisées dans les ressources humaines comme l’ ESGRH offrent ce genre de formation. Ainsi, voici quatre exemples de formations à suivre :

Le BTS ou Brevet des Techniciens Supérieurs Gestion de la PME

Ce diplôme, reconnu par l’État, forme des professionnels polyvalents qui seront amenés à travailler avec des chefs d’entreprise. Le titulaire de ce diplôme est un expert des tâches administratives de l’entreprise. Il a également d’autres compétences pour assurer la gestion de relation client et fournisseur.

Le BTS Gestion de la PME offre aussi des connaissances liées à la gestion du personnel. Cela rend possible l'accès à des missions rattachées aux ressources humaines. Généralement, une personne titulaire du BTS peut devenir assistante RH.

Le BTS SAM ou Brevet des Techniciens Supérieurs Support à l’Action Managériale

Comme le BTS Gestion de la PME, le BTS SAM permet de développer des compétences utiles pour collaborer avec des responsables ou des cadres d'entreprise. En l’obtenant, il est également possible d'exercer un emploi comme assistant RH.

Le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

Autre que le BTS SAM et le BTS Gestion de la PME il existe aussi le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel). Ce dernier forme de futurs chefs d’équipe ou des responsables. Diverses notions sont abordées comme la relation client, le management d’équipe, la gestion opérationnelle, etc. Ce diplôme débouche également vers un poste d’assistant RH.

Le DUT option GRH

LE DUT GEA est également une bonne formation pour se former aux métiers des RH avec un cursus court. Grâce aux compétences acquises durant le parcours, il est possible de viser un poste d’assistant RH.

Opter pour un parcours personnalisant

Afin de mieux se former aux métiers des ressources humaines, il est possible de suivre un parcours personnalisant de 3 ans. Pour cela, deux types de formation sont disponibles.

Le Bachelor RH

Ce diplôme est préparé par des instituts privés spécialisés dans le domaine des RH, du commerce ou du management. Il faut suivre un parcours professionnalisant pour l’obtenir. Selon l’école choisie, cette formation met généralement en valeur la pratique en plus de la théorie. Plusieurs sujets sont abordés durant la formation, y compris :

- le management de carrière,

- la gestion de la paie,

- les méthodes de recrutement,

- la négociation sociale,

- le droit du travail,

- etc.

Le titulaire d’un Bachelor RH a alors les compétences requises afin d’accéder à un poste de chargé de recrutement, de gestionnaire de carrière ou de consultant RH.

La licence pro RH

Il s’agit d’une formation dispensée par les universités. D’un niveau bac +3, elle permet d’avoir les compétences nécessaires pour se perfectionner dans le domaine des RH. Il est également possible de développer de nouvelles compétences en choisissant un parcours professionnalisant.

Suivre de longues études pour se spécialiser et gagner un poste stratégique

Il faut se diriger vers de longues études pour pouvoir se spécialiser ou accéder à un poste stratégique dans le domaine des RH. En voici quelques exemples.

Le master en gestion des ressources humaines

Ce diplôme permet aux étudiants d’acquérir des connaissances plus précises dans l'ensemble des domaines des RH. Durant le cursus, on obtient diverses compétences, comme la gestion des conflits, l’utilisation des techniques d'entretien, etc.

Avec le master RH, il est possible de viser un poste de chargé de recrutement, de juriste social, de responsable des formations, de directeurs RH, etc.

D’autres masters qui permettent d’avoir un poste dans les RH

Il existe d’autres parcours de formation qui débouchent sur les métiers des ressources humaines. Il est possible, par exemple, de devenir assistant RH, directeur RH ou responsable du personnel avec le master en sciences sociales et celui en droit social.

En un mot, il est possible d’accéder aux métiers des RH en suivant des formations très variées. En choisissant les cursus courts, on acquiert les connaissances de base afin de pouvoir viser un poste administratif. Afin d’accéder aux fonctions de responsable, il faudra suivre des formations professionnalisantes voire même de longues études.