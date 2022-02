Renault et Valeo s'allient pour créer le moteur électrique nouvelle génération

Les trois partenaires associeront leur savoir-faire et expertise reconnue pour concevoir un système de propulsion électrique unique et sans équivalent dans le monde : plus de puissance avec moins d’énergie nécessaire, et sans recours aux terres rares. Dans le cadre de ce partenariat, chacun apportera sa contribution au développement et à la production des deux pièces maîtresses du moteur électrique : le rotor et le stator.

Mariage d'expertises

Renault développera et produira le rotor de technologie EESM (Electrically Excited Synchronous Motor ou moteur synchrone à excitation électrique). Conçu sans utilisation de terres rares, il permet de gagner en rendement énergétique. Outre une fourniture de composants basée sur le meilleur de l’expertise de chacune des entreprises, l’architecture générale du moteur "all-in-one" sera également conçue par Renault. De leur côté, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive développeront et produiront le stator, issu de la maitrise technologique de Valeo dans l’assemblage des fils de cuivre. Grâce à son savoir-faire unique dans ce domaine, Valeo parvient à générer plus de puissance sans avoir besoin d’utiliser plus d’énergie électrique.

Innovation made in France

Renault Group, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive seront ainsi les premiers acteurs à produire à grande échelle un moteur électrique de 200kW conçu sans terres rares et ce, dès 2027. La production du moteur pour les propres besoins du constructeur automobile sera basée à l’usine Renault Group de Cléon en Normandie. "Nous sommes ravis de nous associer avec Valeo, dont le savoir-faire est reconnu mondialement. Ce partenariat est une nouvelle démonstration de notre capacité à être à l’avant-garde de la révolution électrique et à ancrer en France la nouvelle chaîne de valeur automobile", se réjouit Luca de Meo, CEO Renault Group. Il est rejoint en ce sens par Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo, qui précise : "Ce partenariat stratégique va donner lieu à une grande avancée technologique dans la mobilité électrique. Ce nouveau moteur conjuguera les plus hautes exigences environnementales avec les plus hautes exigences de performance."