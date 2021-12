Remise en question des environnements applicatifs : les écueils de la modernisation de l'entreprise

DÉCIDEURS. Dans un contexte où la numérisation est de plus en plus en demande, comment les solutions de support de Rimini Street répondent-elles à la croissance des entreprises ?

Emmanuelle Hose. Depuis sa création, Rimini Street revendique un accompagnement des entreprises dans l’optimisation de leurs logiciels d’entreprise. Par son service unifié autour de la maintenance, du support et de gestion des logiciels d’entreprise, Rimini Street a bouleversé le marché du support logiciel "traditionnel". Auparavant, ces prestations informatiques revenaient à un mix d’éditeurs, d’intégrateurs et bien souvent aux équipes internes, alors que nous nous positionnons en interlocuteur unique. Ponctuellement, nos clients peuvent joindre nos experts produits et métiers à toute heure du jour ou de la nuit, grâce à notre plateforme AI. Sur le long terme, notre réactivité et notre expertise se vérifient à travers notre engagement de support des logiciels pendant quinze ans ; un pari de taille, à l’aune de la rapidité d’évolution et des enjeux de sécurisation du marché. Enfin, parce qu’il est entièrement personnalisable, notre service s’inscrit au plus près du client et de ses besoins. En outre, grâce à un coût bien en deçà de celui du marché, nos offres optimisent l’extraction de valeur des logiciels de l’entreprise. Ainsi, non seulement les fonds, mais également l’activité des équipes peuvent être redirigés vers plus d’innovation, d’avantages compétitifs et de croissance de l’entreprise.

Qu’est-ce qui distingue Rimini Street en termes de culture d’entreprise et de vision ?

Notre volonté de proximité avec les clients sous-tend notre succès. Ce qui, dans une industrie dont les principaux acteurs flirtent avec le quasi-monopole, a disrupté le marché. Par opposition aux éditeurs de logiciels, qui, historiquement se permettaient d’"imposer" les nouvelles versions de leurs produits aux entreprises comme prérequis pour les maintenir sous support complet, nous adaptons nos solutions, support et prestations.

Ces partenariats s’inscrivent non seulement dans l’évolution du marché, mais également dans celle de nos clients. Selon leur propre "roadmap", ils choisissent, ou non, de conserver leurs systèmes existants, de les étendre, d’y inclure de nouvelles configurations, de les intégrer avec des applicatifs très innovants ou encore d’éditer leur propre logiciel pour répondre de façon ciblée aux problématiques de l’entreprise. Fort d’une meilleure posture dans leurs négociations avec les éditeurs, ils peuvent plus sereinement se recentrer sur les enjeux de leur cœur de métier.

Sur le marché des services de support logiciels tiers pour les entreprises, vous rencontrez peu de résistance. Quel potentiel inexploité décelez-vous sur les marchés de l’EMEA ?

En 2019, Gartner déclarait que "Le marché du support logiciel tiers passera de 351 millions de dollars en 2019 à 1,05 milliard de dollars en 2023, soit une augmentation de 200 %". Dans ces projections, la région EMEA ne sera pas en reste. Plutôt qu’une adoption obligatoire de mises à jour ou de nouveaux produits, toute entreprise peut désormais envisager notre approche de services unifiés. Grâce à nos services personnalisés et unifiés de support, de maintenance et de gestion des logiciels d’entreprise, nous prônons un passage adapté au rythme et aux besoins de chaque entreprise, vers un environnement informatique de pointe. En matière de pénétration des marchés, cependant, la barrière de la langue, mais également le choc des cultures, sont autant de paramètres dont nous prenons la mesure. Si nous avons amorcé des réflexions sur l’Espagne, l’Italie, le Benelux, ou encore l’Afrique, nous nous y intéressons également en termes de secteurs. Dans le secteur public, par exemple, nous continuerons à assister les entités gouvernementales et les opérateurs publics, dans la réduction de leurs dettes informatiques et la capitalisation d’investissements antérieurs. Tout cela dans une optique de réallocation des budgets au profit d’une transformation digitale du secteur.

En tant que pionnier, puis leader sur votre marché, quels obstacles avez-vous dû surmonter afin de croître et surtout de prospérer ?

En l’occurrence, notre facteur de disruption joue en notre défaveur. Pour Rimini Street, le premier obstacle consistait à faire connaître notre offre de prestataire tiers de support aux applicatifs établis, tels qu’Oracle, SAP, Salesforce. C’est pourquoi, il a fallu, et il nous faut éduquer le marché. D’une part, notre business model peine à être réconcilié avec les postes établis de l’industrie. Rimini Street reprend deux positionnements de fournisseurs informatiques distincts : celui des éditeurs de logiciels ainsi que celui des prestataires de services des systèmes numériques. Et pourtant, nous ne sommes ni éditeur, ni SI, d’où la difficulté à inscrire Rimini "dans une case". D’autre part, particulièrement lorsqu’on aborde des enjeux stratégiques, la méconnaissance entraîne la méfiance. En raison de l’excellence à moindre coût que nous postulons, les entreprises s’attendent à des risques plus élevés. Alors qu’il n’en est rien.

Enfin, notamment pour les logiciels d’entreprise où Rimini Street propose un service de support tiers, la multiplicité de choix que nous introduisons atténue la mainmise que les éditeurs de logiciels exerçaient sur le marché. Dans la relation commerciale, ce glissement du pouvoir de décision en faveur du client, n’est pas sans leur échapper. La "réaction" des éditeurs peut devenir un sujet d’inquiétude pour les directions informatiques. D’aucunes tendraient à penser qu’adopter nos logiciels tiers affecterait la relation qu’elles ont avec les éditeurs. Force est de constater cependant, que le modèle défendu par Rimini Street s’affirme dans la durée. Une fois l’environnement applicatif optimisé à moindre coût, le pouvoir d’achat de l’entreprise augmente en conséquence. Un détail qui tend à fluidifier les rapports entre clients et fournisseurs. Alors que notre réactivité, expertise et force de proposition permettent de résoudre des tickets informatiques, ces mêmes qualités ont vocation à assister l’entreprise entière dans la modernisation de ses environnements applicatifs. Dans la continuité de nos efforts, notre approche de support unifié reste la pierre angulaire de notre business model, dans lequel notre proximité client guide des transformations digitales sur mesure.

Forte de plus de 25 ans d’expérience au sein d’entreprises mondiales de logiciels, Emmanuelle Hose évolue dans le secteur des technologies de l’information, des opérations de vente, de service et de développement de logiciels d’entreprise. C’est d’abord en tant que Senior Account Executive pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie qu’elle intègre Rimini Street en 2014, avant de devenir directrice des équipes en Australie et Nouvelle-Zélande. De retour en France pour mener à bien la croissance de Rimini Street en Europe, Moyen-Orient et Afrique, elle est désormais en charge de la région EMEA.