Rémi Tardivo rejoint Paris La Défense comme directeur général adjoint

Rémi Tardivo épaulera Pierre-Yves Guice, directeur général de Paris La Défense dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'établissement.

Parcours express

Âgé de 35 ans, Rémi Tardivo est un ancien élève de l'École Normale Supérieure, et est Ingénieur en Chef des Ponts, des Eaux et des Forêts. Il a débuté sa carrière en 2012 au sein du Ministère de la Cohésion des Territoires, à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP). Il y fut notamment chef du bureau des aides financières de 2014 à 2016. Il rejoint ensuite l'Inspection Générale des Finances (IGF), au sein du Ministère de l'Économie et des Finances. Durant plus de deux ans, il exerce les fonctions d'Inspecteur des finances et, à ce titre, remplit plusieurs missions d'audit et d'évaluation de politiques publiques. Il occupait depuis 2019 la fonction de Secrétaire Général au sein de Grand Paris Aménagement, établissement public, opérateur foncier et aménageur urbain intervenant en Ile-de-France.

Rémi Tardivo déclare : "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe dirigeante de Paris La Défense aux côtés de Pierre-Yves Guice et de Thierry Febvay. Je me réjouis d'arriver à Paris La Défense à un moment aussi charnière de son histoire. Les ambitions environnementales de l'établissement, la volonté de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre du quartier d'affaires d'ici 2030 et la transformation globale du territoire actuellement à l'œuvre, représentent un défi aussi enthousiasmant qu'ambitieux."

AC