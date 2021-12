Rémi Lorrain, le fruit de la passion

Bon timing ! À l’heure d’échanger avec Rémi Lorrain pour sa nomination dans notre classement La Relève : 30 avocats parmi les meilleurs, le pénaliste des affaires de Darrois Villey Maillot Brochier venait d’obtenir, en l’espace de quelques semaines, trois relaxes dans des dossiers personnels. "C’est une chance. Le mois d’avant, ça aurait pu être trois condamnations", commente le trentenaire, pour qui, dans ce métier, il faut être modeste, se remettre en question, ne jamais être trop sûr de soi : "C’est une profession dans laquelle on continue à apprendre tout au long de sa vie. Son exercice devient dangereux quand on ne doute plus."

Apprendre et transmettre

Cet apprentissage a commencé avec un DJCE en droit des affaires à Nancy avant un master 2 en sciences politiques et gouvernance économique européenne à Grenoble. Après plusieurs stages en fusions-acquisitions, Rémi Lorrain intègre la prestigieuse Conférence du stage – école du pénal par excellence – puis entre chez Darrois en 2014. À l’époque, Christophe Ingrain (ancien conseiller du président de la République et juge d’instruction) met sur pied une nouvelle activité : la pratique pénale des affaires. En quelques semaines, les deux hommes ont un "coup de cœur professionnel" l’un pour l’autre. Auprès de Jean-Michel Darrois, cofondateur du cabinet, et Christophe Ingrain, associé, Rémi Lorrain se forme toujours davantage à sa matière, qu’il pratique sous toutes ses formes pourvu qu’elle touche à la vie des entreprises : abus de confiance, harcèlement moral, prise illégale d’intérêts…

L’avocat estime que son métier s’apprend en partie par mimétisme et en s’inspirant de la passion des autres. C’est pourquoi il cherche aussi à donner un peu de ce qu’il a reçu, que ce soit en enseignant ou à travers l’écriture. En juin dernier, il autopubliait Nullitator avec "son fils de conférence" (son successeur à la Conférence du stage) Léon Del Forno, associé chez Temime. Un recueil de nullités de procédures qu’il s’attendait à voir écouler à quelques dizaines d’exemplaires et qui a finalement touché un public plus large pour atteindre les 3 000 unités début novembre. "Avocat est un métier assez individuel mais qui, en réalité, ne peut pas se faire sans les autres", résume Rémi Lorrain.

Nullitator n’est pas sans faire penser à "Acquitator", le surnom donné à Éric Dupond-Moretti, avocat et actuel ministre de la Justice, représenté par Darrois Villey Maillot Brochier dans le cadre de sa mise en examen pour prise illégale d’intérêts. Mais "les dossiers, on les traite de la même manière, qu’ils impliquent un dirigeant, un salarié délégataire ou un politique", précise Rémi Lorrain. Avec un seul mot d’ordre : "Soyons d’abord intransigeants avec le droit, avant de l’être avec le justiciable !", s’exclame l’avocat qui s’indigne devant le bafouement des droits de la défense notamment dans certains dossiers médiatiques.

Des dossiers de place

Depuis qu’il a débuté dans ce métier, il y a bientôt huit ans, Rémi Lorrain constate une tendance à l’inflation des sanctions pénales à l’encontre des cols blancs. "Désormais, les atteintes aux biens sont sévèrement réprimées." C’est pourquoi son cabinet prépare les dirigeants à faire face aux risques que leurs fonctions leur font courir et souhaite être toujours appelé le plus en amont possible des procédures pour les protéger au mieux. Des procédures qui peuvent se dérouler sur des temps longs comme Bygmalion, dossier sur lequel son département travaille depuis 2015 afin de défendre l’ex-trésorière de l’UMP. Le cabinet représente également les intérêts de Nathalie Rheims dans l’affaire de la succession de Claude Berri ou encore ceux de Lafarge, poursuivi pour complicité de crime contre l’humanité et financement de terrorisme.

Bourreau de travail, Rémi Lorrain, désormais père d’un petit garçon, "aime ce métier humain et redoutablement technique". Counsel depuis 2020, il espère un jour atteindre l’association. Mais point de plan plus précis sur la comète. "Comme disait mon grand-père, il ne faut pas cueillir un bourgeon, sinon il ne donnera jamais de fruit."

Olivia Vignaud