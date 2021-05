Rémi Freon devient general counsel chez Deezer

Ancien avocat spécialiste du M&A de Jones Day (2011-2016), Rémi Freon est le nouveau general counsel de Deezer. Ce diplômé de Columbia et d’Assas a quitté la profession d’avocat dès novembre 2016 en choisissant la société française de streaming musical créée dix ans auparavant. Son premier poste de directeur adjoint du département juridique chargé du corporate/M&A l’amène à occuper tout de suite le rôle de secrétaire du board. En juillet 2019, il devient general counsel corporate affaires et dirige quatre juristes. Il rapporte alors au deputy CEO. Sa promotion au rang de general counsel intervenue le 1er avril le place à la tête de la direction juridique du groupe fondé par Daniel Marhely et Jonathan Benassaya. Il travaille aux côtés du CEO Hans-Holger Albrecht dans un groupe aux 600 salariés. "À ce poste, Rémi soutiendra la direction et le conseil d’administration de Deezer, notamment dans le développement de l’entreprise", indique le communiqué.

Pascale D'Amore