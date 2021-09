Reinhard Ploss (Infineon Technologies), l'ingénieux

Né en 1955, Reinhard Ploss est depuis neuf ans le PDG du fabricant de semi-conducteurs Infineon, basé à Munich, le plus grand fabricant de puces d'Europe. Il a fait des études d'ingénieur et obtenu son doctorat en 1990, après avoir commencé sa carrière chez Infineon (jusqu'en 1999 Siemens AG) en 1986. Sous sa direction, Infineon a acquis son concurrent américain International Rectifier en 2014 pour 2,3 milliards d'euros et le fabricant de puces américain Cypress en 2020. Infineon a profité de l'explosion de la demande de semi-conducteurs pour devenir l'une des plus grandes success-stories de l'indice boursier allemand, le Dax. L'année dernière, Infineon a remplacé Nokia dans l'indice Euro Stoxx 50 après que ses actions ont augmenté de plus de 60 % en l'espace d'un an en raison de l'explosion de la demande de puces.

Reinhard Ploss a été qualifié de "Manager de l'année" dans le Handelsblatts (un média économique national de premier plan). Les composants de véhicules électriques "représenteront 30 % des revenus auto d’Infineon en 2025, selon Markus Golinski, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment. Ils sont le numéro un mondial des semi-conducteurs pour l'automobile, qui est le segment qui connaît la plus forte croissance." Infineon maintient également sa position de leader dans le secteur des capteurs de puissance, représentant près d'un cinquième de tous les échanges mondiaux.

AG