Régionales 2021 : le bide du RN

En se basant sur les derniers sondages, Marine Le Pen et son cercle rapproché commençaient à préparer leur stratégie pour les élections à venir en voyant les choses en grand. Et en plusieurs étapes. Dépasser la droite "classique" dans plusieurs régions, la fracturer sur la question du front républicain, remporter plusieurs régions et aborder 2022 en position de force.

L’abstention record et la prime au sortant ont réduit les espoirs frontistes à néant. Parfois, il est inutile d’écrire de longues analyses. Une infographie est parfois plus percutante qu’un discours. Voici ci-dessous un graphique qui met en évidence l’écroulement du RN dans tout l’Hexagone.