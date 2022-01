Reed Smith nomme un associé spécialiste du droit de l’environnement

Le département énergie et ressources naturelles de Reed Smith a nommé un troisième associé : Nicolas Walker, avocat franco-australien de 34 ans, dirigera la pratique droit public du bureau parisien. Pour la firme, le secteur est stratégique. Les clients sollicitent un savoir-faire en droit de l’environnement et en droit public, “notamment dans les secteurs de l’énergie, des nouvelles technologies et de l’immobilier”, indique Natasha Tardif, managing partner du cabinet.

Admis au barreau de Paris et à celui de l’État de Victoria (Australie), Nicolas Walker maîtrise aussi bien les systèmes juridiques de common law que le droit civil. L’avocat a rejoint Reed Smith en 2016, et y a été promu counsel six ans plus tard. Il accompagne ses clients dans leurs grands projets de développement, en relation avec les autorités gouvernementales françaises, et les représente devant les tribunaux administratifs. Il s’implique, également, sur les sujets de responsabilité sociale des entreprises et prend en charge de nombreuses missions pro bono, notamment en matière de protection des droits fondamentaux. À côté, Nicolas Walker donne des conférences en droit de l’environnement dans des universités parisiennes. C’est d’ailleurs à Assas et à la Sorbonne qu’il a terminé ses études démarrées à l’université de Melbourne.

Olivia Fuentes