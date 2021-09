Redlink Bordeaux compte une associée de plus

Avocate au barreau de Paris depuis 2011, Maeva Priet a suivi une formation en droit des affaires et effectué un Mastère spécialisé à HEC en droit et management international. Elle a commencé sa carrière chez Redlink en 2011, avant d'être nommée responsable régionale du bureau de Bordeaux sept ans plus tard. Ses expériences passées au sein de la direction juridique d'un grand groupe français et dans des cabinets d'avocats français et américains lui ont permis de développer des compétences en droit de la distribution et de la franchise.

Maeva Priet conseille des start-up, des PME, des ETI ou encore des réseaux de franchise et de distribution. Elle assiste les acteurs économiques dans leurs stratégies de développement et les accompagne dans la formalisation de leurs pratiques commerciales. Elle intervient également dans des précontentieux et des contentieux liés aux contrats commerciaux et à la distribution.

Avec la nomination de Maeva Priet, Redlink confirme son ambition de développer son bureau secondaire à Bordeaux. Dès 2019, lors de son rapprochement avec ABR & Associés en Nouvelle-Aquitaine, le cabinet a renforcé ses équipes. Cette opération lui a par ailleurs permis d'allier ses savoir-faire parisiens à ceux de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le cabinet d’avocats d’affaires Redlink a été créé en 2007. Groupé avec les cabinets BCube et Iris, la structure compte 30 avocats, intervenant en droit des affaires mais également en droit économique, droit de la distribution, droit social, droit des nouvelles technologies, droit des sociétés (private equity, M&A), data, droit public des affaires et regulatory, droit immobilier et de l’urbanisme ou encore droit de la propriété intellectuelle.

Marine Calvo